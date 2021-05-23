Пожилой пациент лишится обеих ног из-за фатальной ошибки австрийских врачей

Вена, 23 мая. Трагическую ошибку допустили австрийские врачи. Хирурги удалили пожилому пациенту не ту ногу. Теперь старику придется лишиться и второй конечности.

Фатальная ошибка хирургов произошла в клинике Фрайштадта на северо-западе Австрии. К медикам поступил 82-летний пациент, которому требовалось ампутировать ногу. По непонятным причинам врачи удалили пенсионеру не ту конечность, которой было показано оперативное вмешательство. Об инциденте сообщает The Sun.

Пожилому пациенту клиники потребовалась операция по удалению левой ноги из-за предыдущих заболеваний. Они затронули конечности старика до такой степени, что потребовалась немедленная ампутация левой ноги. Но хирурги, когда везли австрийца в операционную, пометили не ту конечность.

«Мы глубоко потрясены тем, что, несмотря на стандарты обеспечения качества, не та нога у 82-летнего мужчины была ампутирована», — заявили сотрудники клиники.

С тех пор больничное учреждение принесло извинения и пострадавшему, и его семье, назвав этот страшный инцидент «трагической ошибкой». Есть мнение, что из-за прогрессирующей болезни сам пенсионер изначально не смог распознать ошибку, когда его только готовили к операции. Медики добавили, что в будущем пересмотрят свои стандарты, чтобы подобного не повторялось впредь.

Поскольку удалена была не больная нога, старику предстоит ампутация и второй конечности — той, что была заявлена к операции изначально. Пациенту оказана психологическая помощь, и теперь он должен был пройти вторую операцию по удалению левой ноги от середины бедра.