Россияне увеличили траты на косметику в условиях роста цен

Москва, 23 мая. Расходы россиян на косметику заметно выросли, показало исследование платформы Lamoda. Аналитики объясняют увеличение трат ростом цен на beauty-товары.

Специалисты сравнили цены в категории «Красота» с 15 февраля по 15 мая с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что средняя стоимость одного купленного товара выросла в России на 42%.

Спрос увеличился не только на новые бренды, но и на косметику более высокой ценовой категории. Например, интерес к продукции Vichy вырос на четверть, La Roche Posay — на 58%, Erborian — почти в четыре раза.

Аналитики банка «Русский стандарт» ранее представили исследование о расходах россиян на развлечения. По их сведениям, жители России в первом квартале 2021 года больше тратили на спорт, чем на походы в кино, передает портал Dieta.ru.