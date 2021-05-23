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23 мая 17:30
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новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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Звезда «Железного человека» может остаться без бизнеса в Великобритании

Шоу-бизнес
Звезда «Железного человека» может остаться без бизнеса в Великобритании
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Лондон, 23 мая. Американская актриса Гвинет Пэлтроу, известная по кинокомиксу «Железный человек» и триллеру «Семь», может лишиться своего бизнеса в Великобритании.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу является учредителем компании Goop, в сферу деятельности которой входит реализация зоотоваров, средств по уходу за кожей и одежды.

Фирма попала в поле зрения британских властей из-за того, что вовремя не предоставила отчетность о своей коммерческой деятельности. Согласно данным, отраженным на официальном портале Регистрационной палаты Великобритании, теперь предприятие может быть ликвидировано.

Первое предупреждение от британских властей фирма Goop получила в апреле 2021 года. В том случае, если компания не устранит недочеты, принадлежащая ей собственность отойдет королевской семье.

Российские звезды также нередко фигурируют в новостях, темой которых становится ликвидация того или иного бизнеса. Так, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лишилась сразу трех компаний.

бизнес ликвидация Пэлтроу
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