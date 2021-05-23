Звезда «Железного человека» может остаться без бизнеса в Великобритании

Лондон, 23 мая. Американская актриса Гвинет Пэлтроу, известная по кинокомиксу «Железный человек» и триллеру «Семь», может лишиться своего бизнеса в Великобритании.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу является учредителем компании Goop, в сферу деятельности которой входит реализация зоотоваров, средств по уходу за кожей и одежды.

Фирма попала в поле зрения британских властей из-за того, что вовремя не предоставила отчетность о своей коммерческой деятельности. Согласно данным, отраженным на официальном портале Регистрационной палаты Великобритании, теперь предприятие может быть ликвидировано.

Первое предупреждение от британских властей фирма Goop получила в апреле 2021 года. В том случае, если компания не устранит недочеты, принадлежащая ей собственность отойдет королевской семье.

Российские звезды также нередко фигурируют в новостях, темой которых становится ликвидация того или иного бизнеса. Так, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лишилась сразу трех компаний.