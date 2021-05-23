Российские ученые выявили два новых опасных вируса, которые переносят клещи

Москва, 23 мая. Клещи оказались переносчиками двух новых опасных вирусов в России. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Насекомые могут передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. В настоящее время от этих вирусов не существует вакцин и иммуноглобулинов.

Когда ученые открывают новую бактерию, ее можно лечить антибиотиками. С вирусами ситуация другая, отметила в беседе с Ura.ru Карань. Даже от некоторых хорошо известных болезней еще не создали препаратов. Сейчас в России вирус группы Jingmen выявили в нескольких регионах, среди которых Поволжье, Татарстан, Челябинск и Алтай. Flaviviridae обнаружили в Новосибирске, Томске, Ростове-на-Дону и в Крыму.

До этого кинолог рассказал, как защитить собак от укусов клещей. Для этого нужно обрабатывать питомцев специальными средствами.

Также стало известно, что с начала года около 20,4 тыс. москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита. Из них вакцинацию прошли 7,4 тыс. детей, передает РИАМО.