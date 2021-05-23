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23 мая 17:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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Российские ученые выявили два новых опасных вируса, которые переносят клещи

Общество
Российские ученые выявили два новых опасных вируса, которые переносят клещи
pixabay.com

Москва, 23 мая. Клещи оказались переносчиками двух новых опасных вирусов в России. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Насекомые могут передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. В настоящее время от этих вирусов не существует вакцин и иммуноглобулинов.

Когда ученые открывают новую бактерию, ее можно лечить антибиотиками. С вирусами ситуация другая, отметила в беседе с Ura.ru Карань. Даже от некоторых хорошо известных болезней еще не создали препаратов. Сейчас в России вирус группы Jingmen выявили в нескольких регионах, среди которых Поволжье, Татарстан, Челябинск и Алтай. Flaviviridae обнаружили в Новосибирске, Томске, Ростове-на-Дону и в Крыму.

До этого кинолог рассказал, как защитить собак от укусов клещей. Для этого нужно обрабатывать питомцев специальными средствами.

Также стало известно, что с начала года около 20,4 тыс. москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита. Из них вакцинацию прошли 7,4 тыс. детей, передает РИАМО.

вирус клещ переносчик
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