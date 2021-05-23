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23 мая 17:30
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новостей
17:29
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Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
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17:14
Политика
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17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
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Британский военный указал на недочеты фрегата Type 26 в сравнении с российским МРК

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:13
Армия
Британский военный указал на недочеты фрегата Type 26 в сравнении с российским МРК
wikipedia.org  /  Brian Burnell / CC BY-SA 3.0

Лондон, 23 мая. Заявление Палаты общин Великобритании о фрегате Type 26 вызвало бурную реакцию среди военных экспертов, которые раскритиковали слабое вооружение новых кораблей эскорта АУГ.

Представители Правительства Британии на этой неделе сообщили, что изначально «фрегат Type 26 будет оснащен только вертолетом, ракетным комплексом малой дальности и пушкой среднего калибра и Phalanx CIWS», что спровоцировало шквал неоднозначных комментариев. Капитан 2-го ранга Том Шарп, имеющий за плечами 20 лет морского стажа, сравнил оснащение британских кораблей с судами других стран и указал на недочеты британского корабля в сравнении с российским МРК.

Средний балл зарубежных флотилий был равен шести из девяти возможных, в то время как средняя отметка Королевского флота и Т26 составляла четыре балла.

«Ниже, чем на любом другом корабле и в любой другой стране», — утверждает Шарп, отмечая, что даже российский МРК «Буян-М» набрал больше.

Эксперт попытался выяснить причины, по которым новый фрегат так слабо вооружен. В итоге он пришел к выводу, что первая причина заключается в недостаточном финансировании, несмотря на недавнее увеличение военного бюджета. Второй фактор — привычка приступать к строительству кораблей новых типов, игнорируя незрелость технологий.

«Русские размещают ракеты и орудия на каждом метре своих кораблей, да так, что они буквально ощетиниваются ими, а наш флот, кажется, делает обратный шаг», — отметил эксперт.

Великобритания при этом настроена против России довольно воинственно, если судить недавнему заявлению главы минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, в котором он назвал Москву «угрозой номер один» для безопасности Лондона. В России тем временем проводят плановые учения для ВМФ РФ. Так, например, две корабельные противолодочные ударные группы Тихоокеанского флота в ходе маневров атаковали субмарину условного противника в Японском море, пишет Deita.

вмс великобритании type 26 мрк буян-м
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