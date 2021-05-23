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23 мая 17:29
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новостей
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
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Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
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Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори

Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
Prt Scr twitter.com  /  @fabidapi

Лима, 23 мая. Протесты против ультраправого кандидата в президенты Кейко Фухимори прошли в 21-ом городе Перу с целью «защиты демократии». Об этом сообщает Координационная группа против безнаказанности на официальной странице в Twitter.

Антифухиморизм — движение против идеологии бывшего президента Альберто Фухимори (1990-2000), которого осудили по обвинению в коррупции и нарушении прав человека, а также против его дочери Кейко — вспыхнуло за 15 дней до выборов.

С лозунгами «Ради Перу, Кейко не победит» тысячи людей по всей стране выступили против ее кандидатуры от партии Fuerza Popular («Народная сила») на президентских выборах. 6 июня в Перу пройдет второй тур голосования, в результате которого станет ясно, кто будет следующим главой страны.

Кампания против Фухимори была запущена коалицией активистов, профсоюзных лидеров, родственников жертв, представителей культурных и студенческих организаций, которые выразили свою приверженность к защите Перу от нового периода фухиморизма.

Лозунги «Педро Кастильо — достойный кандидат, Кейко — преступники», «за справедливость и достоинство, Фухимори — никогда» звучали среди протестующих, державших в руках были плакаты и фотографии с лицами жертв правительства Фухимори-старшего, который находится в тюрьме за преступления против человечества.

Участники демонстраций выразили свою поддержку кандидату от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо, призывая всех голосовать за него «в память жертв убийств, похищений и насильственных стерилизаций.

Марши против Фухимори и за «защиту демократии» прошли в таких перуанских городах, как Куско, Кахамарка, Аякучо, Арекипа и Пиура. Кроме того, демонстрации были в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландах, США, Франции и Чили.

Крупнейшая манифестация прошла в Лиме, столице Перу, где несколько сотен человек собрались на площади Сан-Мартин и провели шествие по историческому центру города.

Согласно последним опросам общественного мнения, отрыв левого кандидата Кастильо от Кейко Фухимори существенно сократился. По результатам последнего опроса компании Datum от 21 мая, Кастильо получил 45,5% голосов против 40,1% у Фухимори.

Тем не менее, согласно большинству прогнозов, социалист Педро Кастильо должен выиграть во втором туре голосования 6 июня.

митинг перу фухимори
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Все новости / Латинская Америка / В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
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