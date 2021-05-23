В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори

Лима, 23 мая. Протесты против ультраправого кандидата в президенты Кейко Фухимори прошли в 21-ом городе Перу с целью «защиты демократии». Об этом сообщает Координационная группа против безнаказанности на официальной странице в Twitter.

Антифухиморизм — движение против идеологии бывшего президента Альберто Фухимори (1990-2000), которого осудили по обвинению в коррупции и нарушении прав человека, а также против его дочери Кейко — вспыхнуло за 15 дней до выборов.

С лозунгами «Ради Перу, Кейко не победит» тысячи людей по всей стране выступили против ее кандидатуры от партии Fuerza Popular («Народная сила») на президентских выборах. 6 июня в Перу пройдет второй тур голосования, в результате которого станет ясно, кто будет следующим главой страны.

Кампания против Фухимори была запущена коалицией активистов, профсоюзных лидеров, родственников жертв, представителей культурных и студенческих организаций, которые выразили свою приверженность к защите Перу от нового периода фухиморизма.

Лозунги «Педро Кастильо — достойный кандидат, Кейко — преступники», «за справедливость и достоинство, Фухимори — никогда» звучали среди протестующих, державших в руках были плакаты и фотографии с лицами жертв правительства Фухимори-старшего, который находится в тюрьме за преступления против человечества.

Участники демонстраций выразили свою поддержку кандидату от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо, призывая всех голосовать за него «в память жертв убийств, похищений и насильственных стерилизаций.

Марши против Фухимори и за «защиту демократии» прошли в таких перуанских городах, как Куско, Кахамарка, Аякучо, Арекипа и Пиура. Кроме того, демонстрации были в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландах, США, Франции и Чили.

Крупнейшая манифестация прошла в Лиме, столице Перу, где несколько сотен человек собрались на площади Сан-Мартин и провели шествие по историческому центру города.

Согласно последним опросам общественного мнения, отрыв левого кандидата Кастильо от Кейко Фухимори существенно сократился. По результатам последнего опроса компании Datum от 21 мая, Кастильо получил 45,5% голосов против 40,1% у Фухимори.

#SimulacroDatum | #EleccionesBicentenario

A pocas semanas para la #SegundaVuelta, Pedro Castillo registra un 45.5% de la preferencia electoral y Keiko Fujimori, el 40.1%.

???? Conoce los resultados del último Simulacro de votación y #EncuestaDatum ???? https://t.co/gmtvBmsdoR https://t.co/f95n2Imajg — Datum Internacional (@DatumPeru) May 21, 2021

Тем не менее, согласно большинству прогнозов, социалист Педро Кастильо должен выиграть во втором туре голосования 6 июня.