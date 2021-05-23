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23 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
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Вооруженный феном австралиец выгнал с кухни трехметрового питона

Происшествия
Вооруженный феном австралиец выгнал с кухни трехметрового питона
Prt Scr youtube.com  /  Reptivision

Брисбен, 23 мая. Австралийцы обнаружили на кухне трехметрового питона, который перебрался туда с крыши. В длину змея достигала трех метров, а весила почти восемь килограммов.

История произошла в Брисбене, на востоке Австралии, где в одном из домов нашли огромного коврового питона. Хозяева жилища смотрели ТВ и услышали странный шум на улице, а когда пошли посмотреть, не смогли поверить своим глазам: по крыше здания ползла трехметровая змея. Об инциденте сообщает The Sun.

Австралийцы рассказали, что пресмыкающееся решило спрятаться от них на кухне, куда смогло попасть благодаря открытому окну. Поскольку сами поймать змею перепуганные хозяева дома не решались, они вызвали ловца змей. Мужчина поймал питона с помощью фена и куска пластика, правда, ему потребовалось больше часа и «много терпения».

«Я вытащил его, тыча и подталкивая куском длинного пластика и феном, который нагревает воздух, заставляя животное двигаться и убегать», — поделился «рецептом» Стив Б.

После того как прибрежного коврового питона поймали, его выпустили в кустарник вдали от дорог и домов. Известно, что у этого вида змей во рту располагается почти 100 зубов, поэтому встреча с ним была бы в любом случае не из приятных.

«Несмотря на то, что он не ядовит, укус одного из этих парней такого размера может нанести некоторый ущерб, так как у них почти 100 зубов», — рассказал змеелов.

По словам специалиста по отлову змей, в Австралии наступает холодное время года, а это значит, что теплолюбивые змеи будут искать более комфортные места для укрытия. Стив посоветовал домовладельцам, чтобы они обеспечили герметичность окон и дверей, дабы избежать визитов непрошеных гостей.

«Примерно через час тычков и подталкиваний мне удалось быстро просунуть руку в пространство и схватить его, а я просто ждал, пока он расслабится и выйдет сам», — рассказал австралиец подробности процедуры отлова.

Оказалось, что питон успел довольно быстро и ловко спрятаться между балками пола, пока змеелов ехал выручать несчастных австралийцев.

австралия змея питон брисбен ковровый питон
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