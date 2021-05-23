Вооруженный феном австралиец выгнал с кухни трехметрового питона

Брисбен, 23 мая. Австралийцы обнаружили на кухне трехметрового питона, который перебрался туда с крыши. В длину змея достигала трех метров, а весила почти восемь килограммов.

История произошла в Брисбене, на востоке Австралии, где в одном из домов нашли огромного коврового питона. Хозяева жилища смотрели ТВ и услышали странный шум на улице, а когда пошли посмотреть, не смогли поверить своим глазам: по крыше здания ползла трехметровая змея. Об инциденте сообщает The Sun.

Австралийцы рассказали, что пресмыкающееся решило спрятаться от них на кухне, куда смогло попасть благодаря открытому окну. Поскольку сами поймать змею перепуганные хозяева дома не решались, они вызвали ловца змей. Мужчина поймал питона с помощью фена и куска пластика, правда, ему потребовалось больше часа и «много терпения».

«Я вытащил его, тыча и подталкивая куском длинного пластика и феном, который нагревает воздух, заставляя животное двигаться и убегать», — поделился «рецептом» Стив Б.

После того как прибрежного коврового питона поймали, его выпустили в кустарник вдали от дорог и домов. Известно, что у этого вида змей во рту располагается почти 100 зубов, поэтому встреча с ним была бы в любом случае не из приятных.

«Несмотря на то, что он не ядовит, укус одного из этих парней такого размера может нанести некоторый ущерб, так как у них почти 100 зубов», — рассказал змеелов.

По словам специалиста по отлову змей, в Австралии наступает холодное время года, а это значит, что теплолюбивые змеи будут искать более комфортные места для укрытия. Стив посоветовал домовладельцам, чтобы они обеспечили герметичность окон и дверей, дабы избежать визитов непрошеных гостей.

«Примерно через час тычков и подталкиваний мне удалось быстро просунуть руку в пространство и схватить его, а я просто ждал, пока он расслабится и выйдет сам», — рассказал австралиец подробности процедуры отлова.

Оказалось, что питон успел довольно быстро и ловко спрятаться между балками пола, пока змеелов ехал выручать несчастных австралийцев.