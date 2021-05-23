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23 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
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Володин назвал новую рекламную политику YouTube злоупотреблением положением

Общество
Володин назвал новую рекламную политику YouTube злоупотреблением положением
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 мая. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал новости об изменении рекламной политики американского видеохостинга YouTube.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на появившуюся в Сети информацию, что с 1 июня YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в видео. Изменения затронут даже те каналы, которые не входят в партнерскую программу платформы.

«Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль. Несколько дней назад уже писал, что некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, не считаясь с национальными законодательствами. Предложил выработать общие для всех правила «поведения». Считаю правильным сделать все для защиты прав наших пользователей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что YouTube буквально вынуждает пользователей тратить деньги на платную подписку, чтобы смотреть видео без рекламы. По словам парламентария, для многих лучше отказаться от просмотра, чем ждать окончания рекламного ролика. Однако видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, за счет которых он и существует, указал Володин. Он подчеркнул, что для YouTube получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим стоит жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке, добавил спикер Госдумы.

Роскомнадзор ранее обратился к администрации Google с требованием снять блокировку с видеоролика агентства Sputnik France на YouTube. Причиной послужил запрет доступа к интервью Идриссом Аберканом, который назвал карантин во Франции «санитарной диктатурой».

володин интернет youtube
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