Володин назвал новую рекламную политику YouTube злоупотреблением положением

Москва, 23 мая. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал новости об изменении рекламной политики американского видеохостинга YouTube.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на появившуюся в Сети информацию, что с 1 июня YouTube сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в видео. Изменения затронут даже те каналы, которые не входят в партнерскую программу платформы.

«Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль. Несколько дней назад уже писал, что некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, не считаясь с национальными законодательствами. Предложил выработать общие для всех правила «поведения». Считаю правильным сделать все для защиты прав наших пользователей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что YouTube буквально вынуждает пользователей тратить деньги на платную подписку, чтобы смотреть видео без рекламы. По словам парламентария, для многих лучше отказаться от просмотра, чем ждать окончания рекламного ролика. Однако видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, за счет которых он и существует, указал Володин. Он подчеркнул, что для YouTube получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим стоит жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке, добавил спикер Госдумы.

Роскомнадзор ранее обратился к администрации Google с требованием снять блокировку с видеоролика агентства Sputnik France на YouTube. Причиной послужил запрет доступа к интервью Идриссом Аберканом, который назвал карантин во Франции «санитарной диктатурой».