Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда

Саранск, 23 мая. В столице Мордовии обновляют покрытие дорог. Как пояснили в городской администрации, ведется ямочный ремонт и работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы завершены по улицам Коммунистической, Демократической, Володарского, Старопосадской и нескольким участкам в поселке Николаевка.

«Специалисты стараются проводить работы так, чтобы не мешать движению. То есть сначала ремонтируют одну полосу, затем приступают к другой. Если и будут ограничения, то только при нанесении верхнего слоя асфальта. Это тоже не на всех участках», — пояснили ФАН в администрации.

По словам мэра Саранска Петра Тултаева, бригады нацелены справиться с задачей в кратчайшие сроки. Все объекты сдадут к концу августа и началу сентября. Особое внимание уделяется качеству покрытия. Только ямочный ремонт планируется произвести на 42 дорогах, 19 участков на сумму 198 млн рублей обновят в рамках нацпроекта.

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