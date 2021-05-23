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23 мая 17:29
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новостей
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
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Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
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«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан

Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
instagram.com  /  @arman_dav

Махачкала, 23 мая. Бывший гендиректор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров остался в восторге от поездки в Дагестан. В республике известный продюсер, которого в творческих кругах называют «тайным кардиналом российского шоу-бизнеса», провел пять дней.

Давлетьяров признался, что и раньше бывал в Дагестане, но, как правило, прилетал на свадьбы и не мог насладиться природой этого края. Исключительно позитивные эмоции у продюсера вызвала кухня народов республики.

«Какая невероятная поездка была в Дагестан! Я совершено не знал этот регион нашей страны, хотя не раз там бывал раньше. Потрясающие горы, ущелья, водопады, каньоны. Дербент со своей богатой историей и крепостью — это отдельная и очень интересная часть поездки. Дагестанская кухня — многообразная, вкусная, и остановиться невозможно. Эти чуду, хинкал, шашлыки, пироги», — написал шоумен на своей странице в Instagram.

Главным достоянием региона Давлетьяров назвал людей. В первую очередь его подкупила искренность дагестанцев.

«Самое главное — это, конечно, люди! Особое и уважительное отношение к гостям и друг к другу. Чтят свою религию и хранят традиции своих народов, при этом ничего не навязывают, а дают возможность просто жить рядом с ними и быть свидетелями этой на простой, но по настоящему искренней, настоящей жизни без фальши и лжи», — заключил продюсер.

Арман Давлетьяров — бывший генеральный директор музыкального телеканала «Муз-ТВ». Он занимал эту должность с 2013 года и покинул ее в январе 2021 года. За время своей карьеры он работал с такими группами как A'Studio, «Динамит», «Комбинация» и «Отпетые мошенники», занимался организацией концертов Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Леонида Агутина, а также британских групп Simply Red и Smokie.

Ранее ФАН сообщал, что в британском интернет-издании The Independent вышла статья журналиста Оливера Кэрролла, который также побывал в Дагестане. Он также описал необычайную природную красоту региона и рассказал историю о том, как его лягнула корова.

россия дагестан давлетьяров муз-тв
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