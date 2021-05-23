«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан

Махачкала, 23 мая. Бывший гендиректор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров остался в восторге от поездки в Дагестан. В республике известный продюсер, которого в творческих кругах называют «тайным кардиналом российского шоу-бизнеса», провел пять дней.

Давлетьяров признался, что и раньше бывал в Дагестане, но, как правило, прилетал на свадьбы и не мог насладиться природой этого края. Исключительно позитивные эмоции у продюсера вызвала кухня народов республики.

«Какая невероятная поездка была в Дагестан! Я совершено не знал этот регион нашей страны, хотя не раз там бывал раньше. Потрясающие горы, ущелья, водопады, каньоны. Дербент со своей богатой историей и крепостью — это отдельная и очень интересная часть поездки. Дагестанская кухня — многообразная, вкусная, и остановиться невозможно. Эти чуду, хинкал, шашлыки, пироги», — написал шоумен на своей странице в Instagram.

Главным достоянием региона Давлетьяров назвал людей. В первую очередь его подкупила искренность дагестанцев.

«Самое главное — это, конечно, люди! Особое и уважительное отношение к гостям и друг к другу. Чтят свою религию и хранят традиции своих народов, при этом ничего не навязывают, а дают возможность просто жить рядом с ними и быть свидетелями этой на простой, но по настоящему искренней, настоящей жизни без фальши и лжи», — заключил продюсер.

Арман Давлетьяров — бывший генеральный директор музыкального телеканала «Муз-ТВ». Он занимал эту должность с 2013 года и покинул ее в январе 2021 года. За время своей карьеры он работал с такими группами как A'Studio, «Динамит», «Комбинация» и «Отпетые мошенники», занимался организацией концертов Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Леонида Агутина, а также британских групп Simply Red и Smokie.

Ранее ФАН сообщал, что в британском интернет-издании The Independent вышла статья журналиста Оливера Кэрролла, который также побывал в Дагестане. Он также описал необычайную природную красоту региона и рассказал историю о том, как его лягнула корова.