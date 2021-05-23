Президент Литвы потребовал от Минска отпустить основателя Nexta

Вильнюс, 23 мая. Литовский президент Гитанас Науседа призвал белорусскую сторону освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Вильнюс потребовал отпустить ранее задержанного Протасевича. Президент обратился к НАТО и ЕС с предложением отреагировать на ситуацию.

Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала в Минске. Гражданин Белоруссии летел в Вильнюс, однако его самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Минске. В столице Протасевича задержали правоохранители и доставили в отдел.