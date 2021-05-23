Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня

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18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
Все новости
23 мая 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня

ФАН-ТВ
Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня
twitter.com  /  @pr0tez

 

Путин не будет обсуждать с Зеленским принадлежность Крыма

Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, а не о принадлежности полуострова. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», говоря о потенциальной встрече двух лидеров. Официальный спикер Кремля напомнил, что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России — уголовное преступление. Крым вернулся в состав нашей страны согласно практически единогласному решению жителей полуострова. Однако итоги референдума 2014 года Киев до сих пор игнорирует. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

В Минске задержали основателя NEXTA Протасевича

Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня
wikipedia.org  / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

Основатель NEXTA и главный редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в стране экстремистскими, задержан в Минске. Роман Протасевич летел рейсом Афины — Вильнюс, однако самолет экстренно сел в белорусской столице. Еще в прошлом году следственный комитет страны возбудил уголовные дела в отношении администраторов NEXTA. «Отцы-основатели» семьи Telegram-каналов — создатель Степан Светлов (он же Путило) и бывший главный редактор Роман Протасевич — были включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, и объявлены в розыск. В свои двадцать с небольшим лет соратники управляли влиятельным экстремистским Telegram-каналом белорусской оппозиции и, находясь в Польше, дистанционно координировали протесты на своей Родине.

США атаковали миллиарды цикад

Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня
Global Look Press  /  He Jinghua

Сразу несколько американских штатов атаковали так называемые периодические цикады, которые выбираются из земли один раз в 17 лет. Всемирную паутину наводнили кадры, сделанные жителями разных уголков страны. В главной роли — полчища насекомых. По данным NBC News, в настоящее время «пришельцы» наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Однако из-за потепления непрошенные гости могут пожаловать и на большую часть восточного побережья. «Дети подземелья» выбрались на поверхность, чтобы найти себе пару и продолжить род. Перед своей смертью цикады поют лебединую брачную песню мощностью до 100 децибелов, что примерно эквивалентно звуку мотоцикла. Однако угрозы для человека шумные насекомые не представляют.
путин россия сша оппозиция украина крым зеленский протесты telegram-канал nexta нашествие насекомых цикады протасевич
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Все новости / ФАН-ТВ / Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня
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