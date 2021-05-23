Основателя NEXTA Протасевича задержали в Минске. События дня

Путин не будет обсуждать с Зеленским принадлежность Крыма
Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, а не о принадлежности полуострова. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», говоря о потенциальной встрече двух лидеров. Официальный спикер Кремля напомнил, что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России — уголовное преступление. Крым вернулся в состав нашей страны согласно практически единогласному решению жителей полуострова. Однако итоги референдума 2014 года Киев до сих пор игнорирует. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.
В Минске задержали основателя NEXTA Протасевича
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Основатель NEXTA и главный редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в стране экстремистскими, задержан в Минске. Роман Протасевич летел рейсом Афины — Вильнюс, однако самолет экстренно сел в белорусской столице. Еще в прошлом году следственный комитет страны возбудил уголовные дела в отношении администраторов NEXTA. «Отцы-основатели» семьи Telegram-каналов — создатель Степан Светлов (он же Путило) и бывший главный редактор Роман Протасевич — были включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, и объявлены в розыск. В свои двадцать с небольшим лет соратники управляли влиятельным экстремистским Telegram-каналом белорусской оппозиции и, находясь в Польше, дистанционно координировали протесты на своей Родине.
США атаковали миллиарды цикад
Global Look Press / He Jinghua
Сразу несколько американских штатов атаковали так называемые периодические цикады, которые выбираются из земли один раз в 17 лет. Всемирную паутину наводнили кадры, сделанные жителями разных уголков страны. В главной роли — полчища насекомых. По данным NBC News, в настоящее время «пришельцы» наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Однако из-за потепления непрошенные гости могут пожаловать и на большую часть восточного побережья. «Дети подземелья» выбрались на поверхность, чтобы найти себе пару и продолжить род. Перед своей смертью цикады поют лебединую брачную песню мощностью до 100 децибелов, что примерно эквивалентно звуку мотоцикла. Однако угрозы для человека шумные насекомые не представляют.