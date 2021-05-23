Австрийские ученые смогли создать искусственное сердце из стволовых клеток

Вена, 23 мая. Создание искусственного сердца при помощи стволовых клеток может стать обычным явлением. Первый такой опыт осуществили ученые из Австрии.

Эксперимент со стволовыми клетками проводился в стенах Австрийской академии наук. Медики «научили» клетки строить из самих себя искусственное сердце. Для этого они использовали метод «шести сигнальных путей».

Стволовые клетки смогли самоорганизоваться в кардиомиоциты, которые могут создавать некую трехмерную структуру. По внешним данным и функционалу оно напоминает сердце. Предполагается, что вскоре трансплантация искусственного органа может стать рядовой медицинской процедурой.

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