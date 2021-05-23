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23 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
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Телеведущая Юлия Барановская восстановила ликвидированное в пандемию ИП

  /   Обновлено: 23 мая 2021 16:59
Общество
Телеведущая Юлия Барановская восстановила ликвидированное в пандемию ИП
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 мая. Телеведущая Юлия Барановская восстановила ИП по рекламной деятельности, которое она создала два года назад, а после закрыла из-за пандемии коронавируса.

Знаменитость зарегистрировала ИП в 2019 году. Основным видом деятельности компании была реклама. Телеведущая брала заказы от различных брендов и фирм. Особенно часто с Барановской сотрудничали российские дизайнеры, так как звезда телевидения часто посещает светские мероприятия в их нарядах.

Пандемия заставила на время забыть о светских раутах, вследствие чего Барановская не получала заказы. Ей пришлось закрыть ИП в марте этого года, но спустя всего два месяца она снова открыла его, сообщает информированный источник ФАН.

Ранее бывший муж телеведущей Андрей Аршавин уверенно заявил, что Барановская все еще одинока после расставания с ним, отцом троих ее детей. Знаменитость колко ответила бывшему супругу.

бизнес барановская телеведущая
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Все новости / Общество / Телеведущая Юлия Барановская восстановила ликвидированное в пандемию ИП
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