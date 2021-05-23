Телеведущая Юлия Барановская восстановила ликвидированное в пандемию ИП

Москва, 23 мая. Телеведущая Юлия Барановская восстановила ИП по рекламной деятельности, которое она создала два года назад, а после закрыла из-за пандемии коронавируса.

Знаменитость зарегистрировала ИП в 2019 году. Основным видом деятельности компании была реклама. Телеведущая брала заказы от различных брендов и фирм. Особенно часто с Барановской сотрудничали российские дизайнеры, так как звезда телевидения часто посещает светские мероприятия в их нарядах.

Пандемия заставила на время забыть о светских раутах, вследствие чего Барановская не получала заказы. Ей пришлось закрыть ИП в марте этого года, но спустя всего два месяца она снова открыла его, сообщает информированный источник ФАН.

Ранее бывший муж телеведущей Андрей Аршавин уверенно заявил, что Барановская все еще одинока после расставания с ним, отцом троих ее детей. Знаменитость колко ответила бывшему супругу.