Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве

Вслед за марафоном с гробами, который в ближайшее время должен пройти под эгидой Союза профессиональных ритуальных агентов в обеих российских столицах, его президент Стас Барецкий намерен провести в Санкт-Петербурге заплыв на гробах по реке Неве. Об этом в интервью ФАН заявил сам бизнесмен.

Это будет уже не первый конкурс с похоронной тематикой в РФ: до этого 14 мая в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021» в Новосибирске состоялся чемпионат по скоростной копке могил, в котором приняли участие представители пяти российских регионов — всего восемь команд. Тогда Барецкий похвалил организаторов конкурса, заявив, что благодаря им общество перестанет смотреть на могильщиков как на сектантов или мафиози, а увидит в них простых людей, которые «тоже любят развлекаться». Теперь он намерен продолжить заданный курс на популяризацию профессии.

«На следующей неделе мы планируем устроить пробный забег с гробами в рамках подготовки к уже анонсированному нами конкурсу, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Это будет действительно «пушка» — приглашаю всех жителей Питера и Москвы принять участие в марафоне! Только гробы придется свои притащить».

Шоумен добавил, что не намерен останавливаться: следующим состязанием будет заплыв на гробах — к сожалению, пока только на Неве, поскольку столичные власти еще не дали разрешение на кладбищеский сплав по реке Москве.

Федеральное агентство новостей /

«Я назвал его «Черные паруса» — в противовес парусам «Алым», которые проходят каждый июнь в Петербурге, — сказал собеседник ФАН. — Люди будут плыть в гробу по одному-два человека и грести веслами. Допускается установка мачты (но только обязательно с черными парусами!) и даже моторного двигателя, если у кого-то хватит мозгов приладить его к гробу».

Барецкий заявил, что заплыв будет организован в поддержку вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

«Цинковые гроба, кстати, тоже допускаются до соревнования, — заметил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Будут выступать в качестве «подводных лодок». Но есть обязательное условие — рулевой такого судна обязательно должен быть неизлечимо больным человеком с соответствующей справкой».

Победителю кладбищеского сплава по Неве достанется книга Барецкого «Брат-3», где тот, по его словам, дает окончательный ответ на вопрос «в чем сила?».