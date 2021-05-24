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24 мая 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:00
Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
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Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве

Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
Федеральное агентство новостей  /  фото из личного архива Стаса Барецкого / pixabay.com / Alexander Grishin

Вслед за марафоном с гробами, который в ближайшее время должен пройти под эгидой Союза профессиональных ритуальных агентов в обеих российских столицах, его президент Стас Барецкий намерен провести в Санкт-Петербурге заплыв на гробах по реке Неве. Об этом в интервью ФАН заявил сам бизнесмен.

Это будет уже не первый конкурс с похоронной тематикой в РФ: до этого 14 мая в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021» в Новосибирске состоялся чемпионат по скоростной копке могил, в котором приняли участие представители пяти российских регионов — всего восемь команд. Тогда Барецкий похвалил организаторов конкурса, заявив, что благодаря им общество перестанет смотреть на могильщиков как на сектантов или мафиози, а увидит в них простых людей, которые «тоже любят развлекаться». Теперь он намерен продолжить заданный курс на популяризацию профессии.

«На следующей неделе мы планируем устроить пробный забег с гробами в рамках подготовки к уже анонсированному нами конкурсу, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Это будет действительно «пушка» — приглашаю всех жителей Питера и Москвы принять участие в марафоне! Только гробы придется свои притащить».

Шоумен добавил, что не намерен останавливаться: следующим состязанием будет заплыв на гробах — к сожалению, пока только на Неве, поскольку столичные власти еще не дали разрешение на кладбищеский сплав по реке Москве.

Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
Федеральное агентство новостей  / 

«Я назвал его «Черные паруса» — в противовес парусам «Алым», которые проходят каждый июнь в Петербурге, — сказал собеседник ФАН. — Люди будут плыть в гробу по одному-два человека и грести веслами. Допускается установка мачты (но только обязательно с черными парусами!) и даже моторного двигателя, если у кого-то хватит мозгов приладить его к гробу».

Барецкий заявил, что заплыв будет организован в поддержку вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

«Цинковые гроба, кстати, тоже допускаются до соревнования, — заметил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Будут выступать в качестве «подводных лодок». Но есть обязательное условие — рулевой такого судна обязательно должен быть неизлечимо больным человеком с соответствующей справкой».

Победителю кладбищеского сплава по Неве достанется книга Барецкого «Брат-3», где тот, по его словам, дает окончательный ответ на вопрос «в чем сила?».

«И я лично подпишу ее и вручу лидеру заплыва», — пообещал собеседник ФАН.

россия петербург нева гроб марафон заплыв барецкий брат-3
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Все новости / Общество / Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
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