Татьяна Васильева посетовала на испорченный отпуск на Мальдивах за 1 млн рублей

Москва, 23 мая. Известная актриса и телеведущая, 74-летняя народная артистка РФ Татьяна Васильева потеряла 1 миллион рублей, отправив сына на Мальдивы. Отпуск обернулся для него кошмаром.

Васильева, известная широкому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Ревизор» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», приготовила для сына Филиппа роскошный подарок — звезда советского кино подарила наследнику дорогостоящую путевку на Мальдивские острова. При этом артистка упустила из внимания, что этот период является не самым привлекательным для туристов в силу метеорологических особенностей региона.

Актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ уточнила, что семью Филиппа по прибытии на курорт встретили отнюдь не палящее солнце и медитативный шум прибоя, а ливни и порывистый ветер. Как посетовала Васильева, испортили отпуск семье и соседи-туристы, заболевшие коронавирусом. Наибольшую озабоченность у звезды вызывает состояние четырехлетней внучки Мирры, проболевшей всю зиму. Поездка вряд ли положительно скажется на иммунитете девочки.

Певица Клава Кока проявила большую прозорливость, приобретая билеты на Мальдивы. Исполнительница песни «Сладкие мальчики» увезла семью на курорт в самый разгар сезона.