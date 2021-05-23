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Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
20:58
Происшествия
ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце
20:57
Экономика
Эксперт Белогорьев сравнил объем запасов нефти в РФ с резервами других стран
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Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад

  /   Обновлено: 23 мая 2021 21:23
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго, неподалеку от границы с Руандой, началось 22 мая. А уже на следующий день раскаленная лава добралась до жилых кварталов близлежащего города Гома.

Власти ДРК проводят срочную эвакуацию местных жителей, а руандийские службы фиксируют тысячи беженцев, прибывающих из соседней страны. По предварительной оценке, более ста человек уже стали жертвами стихии.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какую угрозу представляет Ньирагонго, и какие меры предпринимаются для защиты населения, оказавшегося в опасной зоне.

Смертоносный гигант

Ньирагонго является активным стратовулканом, высота которого составляет 3470 метров. Он расположен в горах Вирунга, в 20 км от озера Киву. Главный кратер вулкана имеет 250 метров в глубину и два километра в ширину. В нем располагается огненное озеро, которое практически не затухает в последние годы.

Особенность Ньирагонго заключается в том, что его лава очень жидкая и текучая. Это связано с химическим составом — она содержит крайне мало силикатов, поэтому скорость ее распространения может достигать 100 километров в час.

Вулканологи не располагают точной информацией о том, как долго извержения этого вулкана сотрясали африканскую землю. С 1882 года лава покидала кратер не менее 34 раз. При этом непрерывные экспедиции ученых зафиксировали изменение его размера, глубины, и даже температуры с течением времени.

Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Самое крупное извержение Ньирагонго произошло в 1977 г., тогда расплавленные горные породы захлестнули несколько деревень и привели к гибели по меньшей мере 600 человек.

Образовавшаяся в 2002 году трещина высвободила потоки лавы, которые устремились к городу Гома. Власти эвакуировали 400 тысяч человек, около 250 граждан республики погибли от отравления углекислым газом и обрушения зданий.

Огонь и пепел над озером Киву

Не менее суровым для конголезцев выдался 2021 год. В субботу, 22 мая, жители Гомы вновь покинули дома, взяв первые попавшиеся под руку вещи, и устремились в сторону Руанды. Глава района Рубаву, граничащего с восточной частью ДРК, призвал население сохранять спокойствие.

«Мы призываем людей к порядку. Власти внимательно следят за ситуацией и надеются, что лава не потечет на территорию Руанды», — заявил он.

По словам чиновника, существует отлаженный план действий в чрезвычайных ситуациях, направленный на обеспечение безопасности граждан ДРК. Их временно разместят в школах и религиозных учреждениях. Правительство Руанды заявило о 3500 конголезцев, которые бежали от природного катаклизма и пересекли границу.

Некоторые очевидцы с ужасом вспоминают момент извержения.

«В районе вулкана все полыхает. Мы видели пламя. Люди в панике. Все боятся, бегут из города», — пожаловался местный житель.

После выхода лавы из кратера в большинстве районов Гомы выключилось электричество.

«Пахнет серой. Вдалеке видно гигантское пламя, исходящее из горы», — рассказала горожанка.

Когда раскаленные массы хлынули с Ньирагонго, раскрасив небо в бордовый цвет, возникли опасения, что трагедия вновь повторится.

«Я вышел на улицу и увидел, что небо стало красным. Я крайне обеспокоен из-за извержения. В 2002 году вулкан разрушил все, наши дома и имущество», — посетовал другой житель.

Жертвы и разрушения

Местный телеканал ДРК сообщил о том, что лава достигла некоторых районов города Гома. По пути она сожгла три села и разрушила более 500 домов. Очевидцы сообщают о перекрытом потоками расплавленной горной породы шоссе, соединяющим Гому с городом Бени. Однако в отличие от извержения 2002 года стихия обошла стороной аэропорт, на котором базируется авиация миротворцев ООН.

По предварительным данным, жертвами катаклизма стали не менее ста человек. При этом власти предупреждают, что окончательное число погибших будет известно после завершения спасательных операций.

Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
Global Look Press  / Xinhua

Причиной смерти граждан становится не только непосредственно Ньирагонго, но и паника, неизбежно возникающая в подобных ситуациях. Так, в дорожно-транспортных происшествиях во время эвакуации уже погибли пятеро жителей Гомы, пытавшихся вырваться из-под удара вулкана.

Несмотря на замедление распространения лавы, в районе фиксируются многочисленные подземные толчки. Эксперты прогнозируют повторные извержения.

Необходимость регистрации даже малейших изменений в структуре Ньирагонго растет с каждым годом. Только таким образом можно избежать человеческих жертв и непредвиденных чрезвычайных ситуаций в будущем.

вулкан дрк ньирагонго
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