Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков

В Крыму есть такие необычные места, о которых порой не знают даже коренные жители. Среди них — музей языков мира, единственный в России.

Здесь нет экспонатов под стеклом, большинство из них интерактивны. Их можно трогать, нажимать, крутить, что делает процесс познания и исследования интересным и увлекательным. Погружаясь в атмосферу ранее неслыханных языков, становишься на шаг ближе к пониманию культур других народов.

В музее представлено более 7000 языков и диалектов. Среди них не только те, на которых говорят в разных уголках земного шара, но и древние языки, исчезающие и даже эльфийский язык Толкиена из «Властелина колец». Необыкновенные экспозиции, которые можно не только увидеть, но и услышать. Аудио- и видеозвучания, примеры современных и древних письменностей на камнях, бересте, глине, дереве и бумаге. Здесь можно познакомиться с узелковым письмом древних инков, полистать рукопись Войнича и узнать много интересного о человеческом мышлении.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

По словам создателя этого необычного объекта Евгения Гаврилова, даже место для его расположения — поселок Зеленогорье — было выбрано неслучайно. Автор захотел создать музей в условиях открытого пространства, способного вместить в себя все языковое многообразие.

Такие музеи также есть в Париже, Шанхае и Нидерландах. В России — этот единственный.

Экспозиции представлены в отдельных секторах. Один из них знакомит с древней письменностью разных регионов планеты, нанесенной методом гравировки на камнях. На всех стендах есть таблички двух видов. Серый цвет означает, что данный язык уже мертв. А зеленый говорит о том, что письменность еще живая.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

На информационных панелях с маленькими разноцветными кнопками через специальные слуховые трубки можно послушать, как звучат или звучали древние языки, произнесенные их носителями. Среди них — исчезающие и необычные. Например, у языка свиста осталось лишь несколько носителей. А у языка викчамня в Северной Америке — всего один. Исчезают они стремительно, со скоростью один язык в две недели.

На отдельном секторе представлено многообразие и языков Крыма. Их здесь 11. Напротив — планшеты с видеозаписями людей — носителей разных языков.

Большая часть музея на втором этаже посвящена русскому языку. Экспозиция знакомит с историей его возникновения, этапами развития. Здесь можно полистать старые книги и послушать разные русские диалекты: новгородский, курский, рязанский и другие.

В числе необычных экспонатов — деревянный механизм под названием «книжное колесо» — средневековое изобретение, предназначенное для чтения нескольких книг одновременно.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Благодаря специальным шестеренкам угол наклона книг не меняется и они не падают. Средневековая система очень напоминает современный интернет-браузер, позволяющий открывать сразу несколько вкладок.

Дисковый ретротелефон — еще один уникальный экспонат. С его помощью можно позвонить не какому-то конкретному человеку, а языку. У каждого из них есть свой номер. Следует только выбрать язык, набрать цифры и слушать его звучание.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Посещение музея будет интересно и полезно людям всех возрастов. Для детей это уникальная мотивация к изучению иностранных языков, для взрослых — снятие языковых барьеров и приобретение уверенности в многоязычном глобальном обществе.

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