Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
Все новости
24 мая 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
Все новости

Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков

Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Смажко

В Крыму есть такие необычные места, о которых порой не знают даже коренные жители. Среди них — музей языков мира, единственный в России.

Здесь нет экспонатов под стеклом, большинство из них интерактивны. Их можно трогать, нажимать, крутить, что делает процесс познания и исследования интересным и увлекательным. Погружаясь в атмосферу ранее неслыханных языков, становишься на шаг ближе к пониманию культур других народов.

В музее представлено более 7000 языков и диалектов. Среди них не только те, на которых говорят в разных уголках земного шара, но и древние языки, исчезающие и даже эльфийский язык Толкиена из «Властелина колец». Необыкновенные экспозиции, которые можно не только увидеть, но и услышать. Аудио- и видеозвучания, примеры современных и древних письменностей на камнях, бересте, глине, дереве и бумаге. Здесь можно познакомиться с узелковым письмом древних инков, полистать рукопись Войнича и узнать много интересного о человеческом мышлении.

Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

По словам создателя этого необычного объекта Евгения Гаврилова, даже место для его расположения — поселок Зеленогорье — было выбрано неслучайно. Автор захотел создать музей в условиях открытого пространства, способного вместить в себя все языковое многообразие.

Такие музеи также есть в Париже, Шанхае и Нидерландах. В России — этот единственный.

Экспозиции представлены в отдельных секторах. Один из них знакомит с древней письменностью разных регионов планеты, нанесенной методом гравировки на камнях. На всех стендах есть таблички двух видов. Серый цвет означает, что данный язык уже мертв. А зеленый говорит о том, что письменность еще живая.

Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

На информационных панелях с маленькими разноцветными кнопками через специальные слуховые трубки можно послушать, как звучат или звучали древние языки, произнесенные их носителями. Среди них — исчезающие и необычные. Например, у языка свиста осталось лишь несколько носителей. А у языка викчамня в Северной Америке — всего один. Исчезают они стремительно, со скоростью один язык в две недели.

На отдельном секторе представлено многообразие и языков Крыма. Их здесь 11. Напротив — планшеты с видеозаписями людей — носителей разных языков.

Большая часть музея на втором этаже посвящена русскому языку. Экспозиция знакомит с историей его возникновения, этапами развития. Здесь можно полистать старые книги и послушать разные русские диалекты: новгородский, курский, рязанский и другие.

В числе необычных экспонатов — деревянный механизм под названием «книжное колесо» — средневековое изобретение, предназначенное для чтения нескольких книг одновременно.

Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

Благодаря специальным шестеренкам угол наклона книг не меняется и они не падают. Средневековая система очень напоминает современный интернет-браузер, позволяющий открывать сразу несколько вкладок.

Дисковый ретротелефон — еще один уникальный экспонат. С его помощью можно позвонить не какому-то конкретному человеку, а языку. У каждого из них есть свой номер. Следует только выбрать язык, набрать цифры и слушать его звучание.

Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

Посещение музея будет интересно и полезно людям всех возрастов. Для детей это уникальная мотивация к изучению иностранных языков, для взрослых — снятие языковых барьеров и приобретение уверенности в многоязычном глобальном обществе.

Ранее ФАН рассказывал, что в Евпатории можно в центре города найти Малый Иерусалим.

крым
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 230625 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 83145 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 72696 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 57725 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 54774 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Общество / Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
Рейтинг@Mail.ru