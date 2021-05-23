Сокращение добычи углеводородов зафиксировано в Норвегии

Осло, 23 мая. Норвегия в апреле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Объем добычи углеводородов составил 2,008 млн баррелей в сутки (б/с).

При этом в марте производство составляло 2,092 млн б/с. Об этом свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Совокупный объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-апреле 2021 года, согласно предварительным оценкам, достиг примерно 78 млн кубометров нефтяного эквивалента. Из них 33,8 млн кубометров пришлось на нефть и 38,3 млн кубометров — на природный газ, сообщает «Финмаркет».

Общее производство было на 1,7 млн кубометров нефтяного эквивалента ниже показателя за аналогичный период прошлого года, подчеркивается в сообщении.

Из России в первом квартале 2021 года было поставлено за границу 50,8 млн тонн нефти. Это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из данных Росстата.