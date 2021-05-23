Ростов-на-Дону, 23 мая. Мать дерзкого школьника из таганрогской школы №8 обвинила учительницу «в неумении» заработать авторитет у детей.

Женщина заявила, что педагог сама виновата в том, что произошло, из-за неумения заработать уважение у класса. К ее ребенку ранее не было никаких вопросов и школа никогда на него не жаловалась. Однако мать приняла решение отвести мальчика к психологу.

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после появления в социальных сетях видео, где третьеклассник угрожал преподавательнице и грубо с ней разговаривал. Одноклассники сообщили, что школьник и раньше вел себя агрессивно и ругался матом.

Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге, сообщал ФАН. Размахивая пистолетом, 17-летний юноша угрожал своей родительнице.