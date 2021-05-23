Госдума допустила использование криптовалюты как договорного средства платежа

Москва, 23 мая. Криптовалюты могут стать договорным средством платежа в РФ, заявил на Петербургском юридическом форуме председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, необходимо обязательно вносить соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Сейчас цифровая валюта не является законным средством платежа в России, однако разработчики поправок в ГК считают, что она может быть использована в рамках договорного права и носить договорной характер, отметил Крашенников.

Согласно нормам международного права, законное средство платежа является средством, которое обязаны принять к оплате в любом магазине, а договорное средство платежа принимается по согласию сторон договора.

Некоторые эксперты прогнозируют снижение первой в мире криптовалюты — биткоина — до 12–13 тыс. долларов. Оптимисты же говорят о быстром восстановлении до максимумов года.