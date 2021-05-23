Блинкен назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта

Вашингтон, 23 мая. Единственным путем для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной остается двухгосударственное решение, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что 12 мая начались вооруженные столкновения между израильской армией и палестинцами. Стороны осуществляли взаимные ракетные обстрелы, что приводило к жертвам среди населения. По предварительным данным, погибли 12 израильтян и 232 палестинца.

При этом недавно стало известно о намерениях Блинкена приступить к обсуждению палестино-израильского конфликта с представителями обеих сторон. Госсекретарь США собирается приехать на Ближний Восток и встретиться с властями Израиля и Палестины.