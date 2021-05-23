Политолог Джаралла объяснил отказ Киева признавать вину за водную блокаду Крыма

Симферополь, 23 мая. Водная блокада Крыма является частью украинской стратегии, и Киев не возьмет на себя ответственность за ситуацию в республике, считает политолог Владимир Джаралла.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 22 мая заявил, что возобновление подачи воды из Днепра в Крым возможно только после «демилитаризации» полуострова. Заявление вызвало негодование у крымчан.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал риторику официального Киева и объяснил отсутствие реакции на подобные заявления со стороны западных партнеров и международных организаций.

Украина отказывается признавать вину за крымскую блокаду, поскольку для властей страны взять на себя ответственность за ситуацию — самое страшное, что может быть, считает эксперт. Это часть продуманной стратегии, которая утверждена Соединенными Штатами, добавил он.

«Они исходят из того, что вода является самым слабым местом для Крыма в стратегическом смысле, и поэтому попытки давить на этот вопрос считаются абсолютно важными и необходимыми. Прошедшие несколько засушливых лет убедили их в этом», — отметил Джаралла.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Кроме того, этика не является «коньком» украинских чиновников-националистов, подчеркнул Джаралла, говоря об уместности заявлений Киева по поводу водной блокады.

«Можно вспомнить, что в разгар гражданской войны в Донбассе эти мерзавцы, причем всех уровней, от чиновников до журналистов, позволяли себе оскорбительные насмешливые высказывания, а также карикатуры и «мемы» с убитыми людьми, там даже присутствовали дети. Поэтому про человеческое — это не про них», — заявил собеседник ФАН.

Политолог рассказал, что Запад рассматривает Украину как проект, который должен быть «тараном против России», поэтому их мало волнует происходящее в Крыму. Более того, любые изменения в украинских властях никак не повлияют на ситуацию, отметил он.

«Следовательно, остается лишь один путь глобального решения вопроса — это военный, который видится неизбежным. Другое дело, что после освобождения Украины потребуется переформатировать очень и очень многое», — объяснил Джаралла.

Также он подчеркнул, что международные организации зависят от тех, кто выделяет им денежные средства. Они четко понимают, когда нужно поднимать вой, крик и шум, а когда нужно смотреть в сторону, заключил крымский политолог.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет сравнил ультиматумы Украины по водоснабжению полуострова с «писком комара».