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23 мая 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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Политолог Джаралла объяснил отказ Киева признавать вину за водную блокаду Крыма

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:00
Политика
Политолог Джаралла объяснил отказ Киева признавать вину за водную блокаду Крыма
wikipedia.org  /  Властарь / CC BY-SA 3.0

Симферополь, 23 мая. Водная блокада Крыма является частью украинской стратегии, и Киев не возьмет на себя ответственность за ситуацию в республике, считает политолог Владимир Джаралла.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 22 мая заявил, что возобновление подачи воды из Днепра в Крым возможно только после «демилитаризации» полуострова. Заявление вызвало негодование у крымчан.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал риторику официального Киева и объяснил отсутствие реакции на подобные заявления со стороны западных партнеров и международных организаций.

Украина отказывается признавать вину за крымскую блокаду, поскольку для властей страны взять на себя ответственность за ситуацию — самое страшное, что может быть, считает эксперт. Это часть продуманной стратегии, которая утверждена Соединенными Штатами, добавил он.

«Они исходят из того, что вода является самым слабым местом для Крыма в стратегическом смысле, и поэтому попытки давить на этот вопрос считаются абсолютно важными и необходимыми. Прошедшие несколько засушливых лет убедили их в этом», — отметил Джаралла.

Политолог Джаралла объяснил отказ Киева признавать вину за водную блокаду Крыма
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Кроме того, этика не является «коньком» украинских чиновников-националистов, подчеркнул Джаралла, говоря об уместности заявлений Киева по поводу водной блокады.

«Можно вспомнить, что в разгар гражданской войны в Донбассе эти мерзавцы, причем всех уровней, от чиновников до журналистов, позволяли себе оскорбительные насмешливые высказывания, а также карикатуры и «мемы» с убитыми людьми, там даже присутствовали дети. Поэтому про человеческое — это не про них», — заявил собеседник ФАН.

Политолог рассказал, что Запад рассматривает Украину как проект, который должен быть «тараном против России», поэтому их мало волнует происходящее в Крыму. Более того, любые изменения в украинских властях никак не повлияют на ситуацию, отметил он.

«Следовательно, остается лишь один путь глобального решения вопроса — это военный, который видится неизбежным. Другое дело, что после освобождения Украины потребуется переформатировать очень и очень многое», — объяснил Джаралла.

Также он подчеркнул, что международные организации зависят от тех, кто выделяет им денежные средства. Они четко понимают, когда нужно поднимать вой, крик и шум, а когда нужно смотреть в сторону, заключил крымский политолог.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет сравнил ультиматумы Украины по водоснабжению полуострова с «писком комара».

украина крым джаралла
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Все новости / Политика / Политолог Джаралла объяснил отказ Киева признавать вину за водную блокаду Крыма
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