Ростов-на-Дону, 23 мая. Ростовская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда» с 2019 года. За это время 67 предприятий области выразили желания принять активное участие. 22 мая специалисты минэкономразвития региона обозначили лидеров и рассказали подобно о нацпроекте.

Как отметил заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов, до 2024 года количество участников проекта планируется увеличить до 187.

«Эти предприятия в совокупности вырабатывают 40 процентов продукции в целом по Ростовской области. Основную часть составляют крупнейшие предприятия, которые относятся к четырем отраслям экономики: обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля. Их вклад в экономику области наиболее максимален, поэтому внедрение технологий бережливого производства дает максимальный экономический эффект не только для самих предприятий, но и становится дополнительным источником областного бюджета», — пояснил заместитель министра.

Дело в том, что основная «фишка» этого проекта — грамотная организация рабочего пространства и времени сотрудников. Специально для этого на федеральном уровне был создан федеральный центр компетенций, который предоставляет всем желающим своих специалистов.

Старший руководитель проекта федерального центра компетенций Сергей Мудров говорит, что использование профи в этой отрасли приносит собственникам предприятий возможность заработать больше денег, а для региона — получить больше отчислений.

В Ростовской области под конец первого этапа по реализации нацпроекта образовались лидеры. Директор одного из лидирующих предприятий поделился, что благодаря оптимизации трудового процесса его выручка выросла на 7 млн рублей, что называется, на пустом месте. Главное — открываться новому.

Отметим, что каких-то невероятных нововведений здесь нет. В советское время также были планерки, где вносились рационализаторские предложения от самих сотрудников предприятий. Похожий механизм и лежит в основе компетенций, которым обучают сотрудники федерального центра.

Ранее ФАН рассказывал, с какими показателями в Волгограде завершился шестимесячный этап с региональным центром компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».