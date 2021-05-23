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23 мая 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
Все новости

Диетолог назвал продукт, который улучшает настроение

Общество
Диетолог назвал продукт, который улучшает настроение
pxhere.com

Москва, 23 мая. Авокадо является продуктом, который способен повышать настроение, рассказала диетолог Елена Кален и объяснила, с чем это связано.

Авокадо обладает большим количеством полезных витаминов и минералов, в том числе имеет в составе много калия. Фрукт способствует укреплению иммунитета и уменьшает риск развития артрита.

Также в авокадо содержится много клетчатки, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, приподнятое настроение у человека во многом зависит именно от правильной работы ЖКТ. Процесс пищеварения влияет на гормональный фон, объяснила диетолог на своей странице в Instagram.

До этого диетологи из США заявили, что авокадо благотворно влияет на мужское здоровье. Фрукт помогает избежать развития рака предстательной железы и помогает бороться с лишним весом.

авокадо настроение диетолог
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