Диетолог назвал продукт, который улучшает настроение

Москва, 23 мая. Авокадо является продуктом, который способен повышать настроение, рассказала диетолог Елена Кален и объяснила, с чем это связано.

Авокадо обладает большим количеством полезных витаминов и минералов, в том числе имеет в составе много калия. Фрукт способствует укреплению иммунитета и уменьшает риск развития артрита.

Также в авокадо содержится много клетчатки, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, приподнятое настроение у человека во многом зависит именно от правильной работы ЖКТ. Процесс пищеварения влияет на гормональный фон, объяснила диетолог на своей странице в Instagram.

До этого диетологи из США заявили, что авокадо благотворно влияет на мужское здоровье. Фрукт помогает избежать развития рака предстательной железы и помогает бороться с лишним весом.