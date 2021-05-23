Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска

Информационное пространство Белоруссии станет здоровее после прекрасно проведенной операции по задержанию экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом ФАН заявил известный политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт выразил уверенность в том, что Белоруссия только выиграет от задержания Протасевича.

«Совершенно точно, что информационное пространство Белоруссии будет здоровее — некому его будет засорять разнообразным деструктивным контентом, — подчеркнул политолог. — Хотя надо отдать должное тому, что канал Nexta — это только инструмент, а не причина. Эффективный, весьма опасный, но инструмент. Он хорошо себя зарекомендовал с точки зрения тех людей, которые им управляли. Другие замечательные люди его выключили, арестовав сегодня его экс-руководителя. Как правило, когда выдергивается ключевое звено, которым является этот менеджер, то и инструмент работать перестает. По крайней мере, так эффективно работать он не будет точно».

Алексей Мартынов добавил, что реакция западной общественности на задержание основателя Nexta вряд ли сможет оказать какое-либо влияние на Минск.

«Белоруссию и так со всех сторон плющат, подвергают разнообразному давлению и санкциям, — заявил собеседник ФАН. — Ну, будет еще одной темой больше. Мне кажется, это ничего принципиально не меняет для них. Здесь было принято грамотное решение — задержание этого человека. Это прекрасно проведенная специальная операция и, кстати, иллюстрация к тому, что, когда хотят, делают все грамотно и аккуратно».

В заключение политолог выразил надежду, что Минск извлек урок после ареста 33 россиян, оказавшегося провокацией украинских спецслужб.

«Триггером попытки государственного переворота в Белоруссии после выборов стало задержание российских граждан, — подчеркнул Алексей Мартынов. — Это была смехотворная, вызывающая, некрасивая, слепленная на коленке версия вмешательства. Судя по тому, как специальные службы действуют сегодня, видимо, чему-то белорусские власти эта история научила».

Напомним, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летел по маршруту Афины — Вильнюс, однако его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Командир лайнера принял соответствующее решение после того, как поступило сообщение о «минировании» воздушного судна. Оказавшись в столице республики, молодой человек сразу же встретился с правоохранителями. После непродолжительной беседы они его задержали и доставили в отдел. Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.