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23 мая 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
Все новости

Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска

Политика
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
twitter.com  /  @pr0tez

Информационное пространство Белоруссии станет здоровее после прекрасно проведенной операции по задержанию экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом ФАН заявил известный политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт выразил уверенность в том, что Белоруссия только выиграет от задержания Протасевича.

«Совершенно точно, что информационное пространство Белоруссии будет здоровее — некому его будет засорять разнообразным деструктивным контентом, — подчеркнул политолог. — Хотя надо отдать должное тому, что канал Nexta — это только инструмент, а не причина. Эффективный, весьма опасный, но инструмент. Он хорошо себя зарекомендовал с точки зрения тех людей, которые им управляли. Другие замечательные люди его выключили, арестовав сегодня его экс-руководителя. Как правило, когда выдергивается ключевое звено, которым является этот менеджер, то и инструмент работать перестает. По крайней мере, так эффективно работать он не будет точно».

Алексей Мартынов добавил, что реакция западной общественности на задержание основателя Nexta вряд ли сможет оказать какое-либо влияние на Минск.

«Белоруссию и так со всех сторон плющат, подвергают разнообразному давлению и санкциям, — заявил собеседник ФАН. — Ну, будет еще одной темой больше. Мне кажется, это ничего принципиально не меняет для них. Здесь было принято грамотное решение — задержание этого человека. Это прекрасно проведенная специальная операция и, кстати, иллюстрация к тому, что, когда хотят, делают все грамотно и аккуратно».

В заключение политолог выразил надежду, что Минск извлек урок после ареста 33 россиян, оказавшегося провокацией украинских спецслужб.

«Триггером попытки государственного переворота в Белоруссии после выборов стало задержание российских граждан, — подчеркнул Алексей Мартынов. — Это была смехотворная, вызывающая, некрасивая, слепленная на коленке версия вмешательства. Судя по тому, как специальные службы действуют сегодня, видимо, чему-то белорусские власти эта история научила».

Напомним, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летел по маршруту Афины — Вильнюс, однако его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Командир лайнера принял соответствующее решение после того, как поступило сообщение о «минировании» воздушного судна. Оказавшись в столице республики, молодой человек сразу же встретился с правоохранителями. После непродолжительной беседы они его задержали и доставили в отдел. Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

белоруссия задержание алексей мартынов протасевич
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Все новости / Политика / Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
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