Онкобольная Анастасия Заворотнюк лишилась всего бизнеса

Москва, 23 мая. Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, лишилась всего бизнеса — трех компаний, учредителем которых она являлась.

Федеральная налоговая служба ликвидировала три фирмы, принадлежавшие звезде ситкома «Моя прекрасная няня». Соответствующее решение было принято налоговиками по ряду причин, среди которых: неуплата налогов и недостоверность предоставляемых сведений.

Как отмечает источник ФАН, знакомый с ситуацией, у Заворотнюк осталось лишь ИП, однако и там не обошлось без проблем — банковский счет субъекта предпринимательской деятельности заблокировали из-за неуплаты налогов.

«Весь бизнес Анастасии Заворотнюк ликвидирован — это три компании. Основная проблема — неуплата налогов, недостоверность сведений и не ведется деятельность. Осталось только ИП, но там заблокирован счет из-за неуплаты налогов», — подчеркнул источник.

Предпринимательскую участь Заворотнюк ранее разделила известная украинская певица Ани Лорак. Как выяснилось, ФНС ликвидировала ее компанию ООО «Ани Лорак Продакшн» на аналогичных основаниях.