Москва, 23 мая. Российский экономист Михаил Хазин указал на истинные причины неожиданных трудностей в американской армии, связанные с массовыми дезертирствами.

Эксперт отмечает, что знает о проблемах в американской армии не понаслышке, так как хорошо знаком с одним из военнослужащих ВС США, который подал рапорт на увольнение. Хазин назвал причины, по которым в войсках Соединенных Штатов участились случаи «самоволок».

По словам собеседника российского экономиста, он служил в качестве офицера и привык отвечать за свои действия и страну. Однако офицер не смог продолжать службу под началом «альтернативно одаренных персонажей», которые не понимают, что такое ответственность. Он отметил, что в американской армии отсутствует такое базовое понятие. Исходя из услышанного, Хазин пришел к выводу о том, что из-за такой проблемы США вряд ли навяжут вооруженный конфликт с РФ.

При этом в командовании в Вашингтоне видят проблему в другом, о чем свидетельствуют данные The National Interest (NI). В настоящее время Соединенные Штаты приступили к созданию нового бомбардировщика-невидимки B-21, который, как предполагается, должен стать «худшим кошмаром» России и Китая.