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23 мая 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
Все новости

Хазин назвал причины участившихся случаев «самоволок» в американской армии

Армия
Хазин назвал причины участившихся случаев «самоволок» в американской армии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 мая. Российский экономист Михаил Хазин указал на истинные причины неожиданных трудностей в американской армии, связанные с массовыми дезертирствами.

Эксперт отмечает, что знает о проблемах в американской армии не понаслышке, так как хорошо знаком с одним из военнослужащих ВС США, который подал рапорт на увольнение. Хазин назвал причины, по которым в войсках Соединенных Штатов участились случаи «самоволок».

По словам собеседника российского экономиста, он служил в качестве офицера и привык отвечать за свои действия и страну. Однако офицер не смог продолжать службу под началом «альтернативно одаренных персонажей», которые не понимают, что такое ответственность. Он отметил, что в американской армии отсутствует такое базовое понятие. Исходя из услышанного, Хазин пришел к выводу о том, что из-за такой проблемы США вряд ли навяжут вооруженный конфликт с РФ.

При этом в командовании в Вашингтоне видят проблему в другом, о чем свидетельствуют данные The National Interest (NI). В настоящее время Соединенные Штаты приступили к созданию нового бомбардировщика-невидимки B-21, который, как предполагается, должен стать «худшим кошмаром» России и Китая.

армия вс сша дезертирство
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