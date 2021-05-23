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23 мая 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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После американского вмешательства украинцы задумались об охране рек

Политика
После американского вмешательства украинцы задумались об охране рек
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Николаев, 23 мая. Агентство США по международному развитию USAID собрало первых лиц Николаевской области на Украине и обсудило экологические проблемы Незалежной, пишет «Голос Украины».

Помимо загаженного Днепра и его притоков другие водные артерии Незалежной заслуживают не меньшего внимания. Повсеместно неконтролируемые сбросы промышленных отходов, заборы воды и неграмотно расставленные плотины ГЭС приводят к обмелению и разрушению существующей экосистемы.

Особенно от проблемы неграмотного использования водных богатств страдает Николаевская область. Как отмечает «Голос Украины», регион — один из худших в стране по обеспеченности пресной водой, и целиком зависит от притоков из других регионов страны, а некогда гордость края — Южный Буг — все сильнее мелеет, загрязняется и местами превращается в непроходимое болото. Украинцы задумались о спасении ключевого источника воды, но придумать ничего не смогли

Однако на помощь пришли советники из-за океана. Под присмотром дяди Сэма в видеоконференции в Zoom собрались 50 самых видных представителей николаевской общественности и после коллективный обсуждений на тему охраны региональных вод решили: Южный Буг надо спасать. Спасение будет заключаться в контроле за потреблением воды и сбросом отходов, а также более внимательным отношением к пахотным землям в районе водораздела.

Выбранные шаги должны стабилизировать агонизирующую водную артерию. Однако украинские чиновники даже после американского вмешательства не смогли решить, какие меры нужно принять, чтобы Южный Буг и Ингул — главные реки региона — восстановились. «Голос Украины» провозгласил о начале «водного курса» в региональной политике, однако на деле этот курс не предлагает никаких реальных действий, а сами николаевцы, судя по всему, вкладывать дополнительные средства не планируют.

Состояние одной из главных рек Незалежной — Днепра — вызывает беспокойство не только среди самих украинцев, но и за рубежом. О состоянии некогда великой реки беспокоятся и крымчане: некоторые даже радуются, что после начала преступной водной блокады отравленные воды точно никак не попадут в их дома. Также пользователи обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину — по их мнению, полуостров срочно необходимо оградить от украинской экологической катастрофы собственной дамбы.

украина сша экология иностранное вмешательство южный буг
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