Николаев, 23 мая. Агентство США по международному развитию USAID собрало первых лиц Николаевской области на Украине и обсудило экологические проблемы Незалежной, пишет «Голос Украины».

Помимо загаженного Днепра и его притоков другие водные артерии Незалежной заслуживают не меньшего внимания. Повсеместно неконтролируемые сбросы промышленных отходов, заборы воды и неграмотно расставленные плотины ГЭС приводят к обмелению и разрушению существующей экосистемы.

Особенно от проблемы неграмотного использования водных богатств страдает Николаевская область. Как отмечает «Голос Украины», регион — один из худших в стране по обеспеченности пресной водой, и целиком зависит от притоков из других регионов страны, а некогда гордость края — Южный Буг — все сильнее мелеет, загрязняется и местами превращается в непроходимое болото. Украинцы задумались о спасении ключевого источника воды, но придумать ничего не смогли

Однако на помощь пришли советники из-за океана. Под присмотром дяди Сэма в видеоконференции в Zoom собрались 50 самых видных представителей николаевской общественности и после коллективный обсуждений на тему охраны региональных вод решили: Южный Буг надо спасать. Спасение будет заключаться в контроле за потреблением воды и сбросом отходов, а также более внимательным отношением к пахотным землям в районе водораздела.

Выбранные шаги должны стабилизировать агонизирующую водную артерию. Однако украинские чиновники даже после американского вмешательства не смогли решить, какие меры нужно принять, чтобы Южный Буг и Ингул — главные реки региона — восстановились. «Голос Украины» провозгласил о начале «водного курса» в региональной политике, однако на деле этот курс не предлагает никаких реальных действий, а сами николаевцы, судя по всему, вкладывать дополнительные средства не планируют.

Состояние одной из главных рек Незалежной — Днепра — вызывает беспокойство не только среди самих украинцев, но и за рубежом. О состоянии некогда великой реки беспокоятся и крымчане: некоторые даже радуются, что после начала преступной водной блокады отравленные воды точно никак не попадут в их дома. Также пользователи обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину — по их мнению, полуостров срочно необходимо оградить от украинской экологической катастрофы собственной дамбы.