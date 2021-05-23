В Коста-Рике прошла забастовка учителей в память погибших из-за COVID-19

Сан-Хосе, 23 мая. В Коста-Рике прошла общенациональная забастовка учителей с целью почтить память погибших от COVID-19 педагогов. В виртуальной акции приняли участие более тысячи человек по всему государству. Об этом сообщает Prensa Latina.

Учителя выкладывали у себя в социальных сетях фотографии коллег, которые умерли из-за коронавируса. Также многие держали надписи с требованием вакцинировать весь педагогический состав государства в течение ближайшего месяца и массово протестировать учебные заведения.

Кроме того, участники протестной акции потребовали от президента Карлоса Альварадо и министра труда и социального обеспечения Сильвии Лары Поведано разработать дорожную карту, чтобы преодолеть «технологический разрыв», потому что более 500 тыс. детей в стране по разным причинам не имеют доступа к дистанционному обучению.

Педагоги пригрозили невыходом на работу в случае, если их требования не будут выполнены.

Ситуация с COVID-19

По данным на 23 мая, в Коста-Рике зафиксировано 299, 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество погибших с начала пандемии составило 3,7 тысячи. В активной фазе болезни пребывает 66,8 тыс. человек, из них 522 — в критическом состоянии. Последние две недели система здравоохранения страны находится в кризисе, палаты интенсивной терапии переполнены и заразившиеся вынуждены подолгу ждать помощи.