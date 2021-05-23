Соколовская назвала «новых друзей Украины» по итогам Евровидения

Киев, 23 мая. Литва, Бельгия и Грузия поставили Украине на Евровидении 12, 10 и 7 баллов соответственно, на основе этого журналистка Янина Соколовская составила список «Новых друзей Украины».

В Роттердаме (Нидерланды) закончился международный песенный конкурс «Евровидение-2021». В финале шоу выступали представители 26 стран, в их числе и Украина. Участница Незалежной — группа Go A представила зрителям песню «Шум». Композиция была исполнена в традиционном украинском фольклоре с элементами электронной музыки. По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей Украина вошла в ТОП-5 лучших исполнителей Евровидения.

Украинская журналистка Янина Соколовская, известная русофобскими высказываниями, своеобразно отреагировала на итоги конкурса. В своем аккаунте в Facebook она обнародовала итоги голосования стран-участниц, порекомендовав своим подписчикам «изучить список детально», так как «он дает представление о новом составе «Клуба друзей Украины». Речь идет о тех странах, которые отдали участникам Незалежной максимально возможное количество баллов.

«Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и, кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы). Тройка лидеров наших симпатий выглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия — 7», — написала журналистка.

Соколовская с сарказмом, больше похожим на язвительность, прошлась и по «так называемому профессиональному жюри», которое якобы, «забросило Украину на 10-е место». Соколовская резюмировала, заявив, что «в третий раз на конкурс мы не потратимся».

Странность заключается в том, что, несмотря на то, что Швеция поставила Украине 8 баллов — на один балл больше, чем Грузия, но Соколовская почему-то не внесла Швецию в список друзей Украины.

Украинская журналистка неоднократно принимала участие в российских политических ток-шоу, ее выступления традиционно отличаются агрессивной русофобской риторикой по отношению к России. Соколовская превозносит Бандеру и других националистов, она утверждает, что Россия якобы развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым.

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