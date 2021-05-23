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23 мая 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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Соколовская назвала «новых друзей Украины» по итогам Евровидения

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:02
Политика
Соколовская назвала «новых друзей Украины» по итогам Евровидения
Prt Scr youtube.com/ Первый канал

Киев, 23 мая. Литва, Бельгия и Грузия поставили Украине на Евровидении 12, 10 и 7 баллов соответственно, на основе этого журналистка Янина Соколовская составила список «Новых друзей Украины».

В Роттердаме (Нидерланды) закончился международный песенный конкурс «Евровидение-2021». В финале шоу выступали представители 26 стран, в их числе и Украина. Участница Незалежной — группа Go A представила зрителям песню «Шум». Композиция была исполнена в традиционном украинском фольклоре с элементами электронной музыки. По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей Украина вошла в ТОП-5 лучших исполнителей Евровидения.

Украинская журналистка Янина Соколовская, известная русофобскими высказываниями, своеобразно отреагировала на итоги конкурса. В своем аккаунте в Facebook она обнародовала итоги голосования стран-участниц, порекомендовав своим подписчикам «изучить список детально», так как «он дает представление о новом составе «Клуба друзей Украины». Речь идет о тех странах, которые отдали участникам Незалежной максимально возможное количество баллов.

«Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и, кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы). Тройка лидеров наших симпатий выглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия 7», — написала журналистка.

Соколовская с сарказмом, больше похожим на язвительность, прошлась и по «так называемому профессиональному жюри», которое якобы, «забросило Украину на 10-е место». Соколовская резюмировала, заявив, что «в третий раз на конкурс мы не потратимся».

Странность заключается в том, что, несмотря на то, что Швеция поставила Украине 8 баллов — на один балл больше, чем Грузия, но Соколовская почему-то не внесла Швецию в список друзей Украины.

Украинская журналистка неоднократно принимала участие в российских политических ток-шоу, ее выступления традиционно отличаются агрессивной русофобской риторикой по отношению к России. Соколовская превозносит Бандеру и других националистов, она утверждает, что Россия якобы развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым.

Ранее ФАН писал о том, что экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что Украине не повезло с президентом.

украина янина соколовская евровидение-2021 русофобство
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Все новости / Политика / Соколовская назвала «новых друзей Украины» по итогам Евровидения
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