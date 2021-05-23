Дима Билан выиграл престижную музыкальную премию

Москва, 23 мая. Музыкальный исполнитель Дима Билан победил в номинации «Лучший певец» престижной премии телеканала RU.TV, которая состоялась 22 мая в «Крокус Сити Холле».

За звание лучшего артиста на музыкальной сцене боролись Дима Билан, Макс Барских, Сергей Лазарев, Артур Пирожков. Жюри конкурса присудило победу Билану. Его продюсер Яна Рудковская во время оглашения результатов скрестила пальцы в ожидании выигрыша.

Певец поблагодарил переживавших за него поклонников и премию RU.TV за вручение ему желанной статуэтки. На своей странице в Instagram Билан отметил, что эта победа лишний раз доказывает правильность выбора его творческого направления.

«Награда «Лучший певец» — честь для меня, особенно когда ты уже 20 лет в шоу-бизнесе! Это подтверждение того, что мои действия правильные, значит, я на верном пути и ничто не остановит меня! Это не конец, это только начало!» — написал исполнитель.

Дима Билан незадолго до премии выпустил срежиссированный Константином Богомоловым клип на песню «Она моя». Ролик подвергся жесткой критике в Сети из-за неудачного выбора актрисы, чья внешность «не вписалась» в сюжет.