ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой

Москва, 23 мая. Известная российская актриса Нина Шацкая скончалась после продолжительной болезни, передает источник Федерального агентства новостей.

У артистки были проблемы с почками, она также перенесла инсульт. С аналогичными проблемами столкнулся другой актер, Леонид Филатов, с которым Шацкая состояла в браке с 1982 по 2003 год. Их считали одной из самых красивых и крепких пар в актерской среде.

О смерти Нины Шацкой заявил режиссер и юморист Ефим Шифрин, сообщал ФАН. Звезда фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» скончалась на 82-м году жизни. Дата и место похорон будут названы позднее.