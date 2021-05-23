Ушла из жизни звезда фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Шацкая

Москва, 23 мая. Известная театральная актриса Нина Шацкая, сыгравшая в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», скончалась на 82-м году жизни.

Трагическую новость о смерти советской актрисы подтвердили в организация «Профком Таганка». Также представители организации выразили соболезнования в связи с кончиной Шацкой и рассказали о ее главной роли в кино — пионервожатой из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Пользователи социальных сетей также отреагировали на новость о смерти любимой актрисы. Некоторые из них вспомнили, какая Шацкая была красивая и очаровательная женщина, а кто-то напомнил, что она не представляла своей жизни без театра.