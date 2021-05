Бразилия произвела первую партию «Спутника V»

Бразилиа, 23 мая. Фармацевтическая компания União Química завершила производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Бразилии. Об этом сообщает издание O Globo.

Партия российского препарата, сделанная в Бразилии, была представлена в лаборатории в городе Гуарульюс в штате Сан-Паулу во время пресс-конференции, в которой участвовали вице-президент по операциям компании Жозе Луис Жункейра и директор по вопросам регулирования Даниэль Араужу.

Дозы были произведены и упакованы копанией União Química. Они хранятся при температуре от +2 до +8°С в холодильнике. Компания может выпускать около 8 млн доз в месяц или 100 млн — в год.

Вакцина из Бразилии будет экспортироваться в соседние латиноамериканские страны, так как бразильский регулирующий орган Anvisa пока не одобрил «Спутник V».

Президент компании Фернанду ди Кастру Маркис сообщил, что на первом этапе получилось сделать 100 тысяч доз препарата. Представители НИЦ им. Гамалеи заявили, что был осуществлен контроль качества вакцин, произведенных в Гуарульюс, в окрестностях Сан-Паулу.

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.



After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj