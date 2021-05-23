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23 мая 17:27
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новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
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Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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Бразилия произвела первую партию «Спутника V»

Латинская Америка
Бразилия произвела первую партию «Спутника V»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Бразилиа, 23 мая. Фармацевтическая компания União Química завершила производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Бразилии. Об этом сообщает издание O Globo.

Партия российского препарата, сделанная в Бразилии, была представлена в лаборатории в городе Гуарульюс в штате Сан-Паулу во время пресс-конференции, в которой участвовали вице-президент по операциям компании Жозе Луис Жункейра и директор по вопросам регулирования Даниэль Араужу.

Дозы были произведены и упакованы копанией União Química. Они хранятся при температуре от +2 до +8°С в холодильнике. Компания может выпускать около 8 млн доз в месяц или 100 млн — в год.

Вакцина из Бразилии будет экспортироваться в соседние латиноамериканские страны, так как бразильский регулирующий орган Anvisa пока не одобрил «Спутник V».

Президент компании Фернанду ди Кастру Маркис сообщил, что на первом этапе получилось сделать 100 тысяч доз препарата. Представители НИЦ им. Гамалеи заявили, что был осуществлен контроль качества вакцин, произведенных в Гуарульюс, в окрестностях Сан-Паулу.

Российское лекарство одобрили 65 государств. В Латинской Америке она применяется в Аргентине, Парагвае, Мексике, Эквадоре и Венесуэле.

По информации бразильских СМИ, страна вложила 40 млн долларов для закупки оборудования, необходимого для производства «Спутник V».

 «Это будет первая вакцина от COVID-19, полностью производимая в Бразилии», — отметил Маркис.

 Третья волна близко

Средняя суточная смертность от COVID-19 в Бразилии перестала падать. Эксперты отмечают тенденцию к увеличению количества летальных исходов обратно к апрельским показателям, когда был установлен антирекорд.

Повышение смертности является последствием ослабления ограничительных мер в разных штатах, сокращения темпов вакцинации и несоблюдения санитарных норм большой частью населения.

В последний день апреля в Бразилии было зафиксировано 2,5 тыс. умерших. 15 мая их число сократилось до 1910. За минувшие сутки количество летальных случаев вновь превысило 2000, достигнув 2136.

«Население устало от ограничительных мер, хоть и оно полностью осознает риски заражения. Из-за этого вирус распространяется все активнее в результате большего передвижения людей», — заявил вирусолог Леонарду Вейсманн.

Эксперты в сфере здравоохранения отмечают необходимость продолжения карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса, который убил уже более 450 тысяч человек в Бразилии.

бразилия вакцина третья волна спутник V
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