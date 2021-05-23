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23 мая 17:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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Жириновский рассказал, почему европейцы не выбрали Манижу на Евровидении-2021

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Политика
Жириновский рассказал, почему европейцы не выбрали Манижу на Евровидении-2021
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 23 мая. Российская исполнительница Манижа совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать зрители Евровидения-2021. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы РФ счел позором итоги выступления Манижи в финале популярного музыкального конкурса. По его словам, ее не нужно было посылать на Евровидение-2021 в Роттердам. Певица заняла девятое место. Италия стала победительницей.

«Великая страна — и девятое место! Почему?!» — возмутился Жириновский на выступлении перед молодежью внутрипартийного кадрового конкурса.

Лидер ЛДПР ответил на свой вопрос и подчеркнул, что Манижа не соответствовала пожеланиям европейцев. Жириновский напомнил, как в 2014 году победил австриец Томас Нойвирт в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Европе не нужны «хорошие, красивые, чистые» исполнители, добавил депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее оценил выступление Манижи на конкурсе. Он отметил, что всем не до конца понятен ее музыкальный материал.

Жириновский евровидение-2021 Манижа
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Все новости / Политика / Жириновский рассказал, почему европейцы не выбрали Манижу на Евровидении-2021
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