Жириновский рассказал, почему европейцы не выбрали Манижу на Евровидении-2021

Москва, 23 мая. Российская исполнительница Манижа совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать зрители Евровидения-2021. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы РФ счел позором итоги выступления Манижи в финале популярного музыкального конкурса. По его словам, ее не нужно было посылать на Евровидение-2021 в Роттердам. Певица заняла девятое место. Италия стала победительницей.

«Великая страна — и девятое место! Почему?!» — возмутился Жириновский на выступлении перед молодежью внутрипартийного кадрового конкурса.

Лидер ЛДПР ответил на свой вопрос и подчеркнул, что Манижа не соответствовала пожеланиям европейцев. Жириновский напомнил, как в 2014 году победил австриец Томас Нойвирт в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Европе не нужны «хорошие, красивые, чистые» исполнители, добавил депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее оценил выступление Манижи на конкурсе. Он отметил, что всем не до конца понятен ее музыкальный материал.