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24 мая 04:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
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Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении

Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
Федеральное агентство новостей  / 

Песенный конкурс Eurovision подошел к концу: итоги подведены, определены и победители. К сожалению, певица из России Манижа оказалась лишь на девятой строчке рейтинга. Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил относиться к конкурсу проще. Быть может, именно отношение мешает российским исполнителям одержать победу.

В общем зачете Манижа набрала 204 голоса: 104 — от профессионального жюри и 100 — от телезрителей. Это огорчило исполнительницу, что было заметно по ее лицу в момент объявления результатов. Однако это не самые печальные цифры. Так, Великобритания осталась и вовсе незамеченной. Музыканты не получили голосов ни от жюри, ни от зрителей, но они и вида не подали, что это их расстроило.        

«Я говорил, что на Западе так серьезно, как у нас к конкурсу не относятся. Вы обратили внимание, как отреагировали страны, получившие нули вчера от зрителей? На позитиве, с улыбочкой, потому что они не ставят перед собой каких-то конкретных планок, целей, они уже рады, что приняли участие в этом празднике жизни», — говорит собеседник ФАН.

Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
фото из личного архива Евгения Бабичева  / 

По мнению критика, волнение и переживания за итоги конкурса сильно отражаются как на участниках, так и на их выступлении. Особенно это касается музыкантов из России, ведь их стремление победить не всегда играет на руку.

«У нас какая-то патологическая боязнь облажаться. От этого и появляется лишнее, никому не нужное волнение. И как у нас говорят, обязательно все получится, стоит только расхотеть. Может, нам уже перестать выдвигать Евровидение в ранг национальной идеи, относиться к нему проще, и тогда победа придет сама собой?» — отмечает музыкальный эксперт.

С каждым годом финал Евровидения предугадать все сложнее. С одной стороны, так интереснее, с другой, наблюдая за итогами, возникает много вопросов. К слову, в нынешнем году победителями стали рокеры из Италии. Ранее Евгений Бабичев оценил итоги конкурса и объяснил, провальным или успешным можно считать выступление Манижи.

евровидение критик бабичев манижа
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