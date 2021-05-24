Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении

Песенный конкурс Eurovision подошел к концу: итоги подведены, определены и победители. К сожалению, певица из России Манижа оказалась лишь на девятой строчке рейтинга. Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил относиться к конкурсу проще. Быть может, именно отношение мешает российским исполнителям одержать победу.

В общем зачете Манижа набрала 204 голоса: 104 — от профессионального жюри и 100 — от телезрителей. Это огорчило исполнительницу, что было заметно по ее лицу в момент объявления результатов. Однако это не самые печальные цифры. Так, Великобритания осталась и вовсе незамеченной. Музыканты не получили голосов ни от жюри, ни от зрителей, но они и вида не подали, что это их расстроило.

«Я говорил, что на Западе так серьезно, как у нас к конкурсу не относятся. Вы обратили внимание, как отреагировали страны, получившие нули вчера от зрителей? На позитиве, с улыбочкой, потому что они не ставят перед собой каких-то конкретных планок, целей, они уже рады, что приняли участие в этом празднике жизни», — говорит собеседник ФАН.

фото из личного архива Евгения Бабичева /

По мнению критика, волнение и переживания за итоги конкурса сильно отражаются как на участниках, так и на их выступлении. Особенно это касается музыкантов из России, ведь их стремление победить не всегда играет на руку.

«У нас какая-то патологическая боязнь облажаться. От этого и появляется лишнее, никому не нужное волнение. И как у нас говорят, обязательно все получится, стоит только расхотеть. Может, нам уже перестать выдвигать Евровидение в ранг национальной идеи, относиться к нему проще, и тогда победа придет сама собой?» — отмечает музыкальный эксперт.

С каждым годом финал Евровидения предугадать все сложнее. С одной стороны, так интереснее, с другой, наблюдая за итогами, возникает много вопросов. К слову, в нынешнем году победителями стали рокеры из Италии. Ранее Евгений Бабичев оценил итоги конкурса и объяснил, провальным или успешным можно считать выступление Манижи.