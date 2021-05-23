Европейцы в Сети заметили политическую подоплеку в результатах Евровидения

Москва, 23 мая. Пользователи Сети активно комментируют итоги музыкального конкурса «Евровидение», но мнения многих насчет результатов крайне сильно расходятся.

Многие интернет-пользователи остались недовольны из-за того, что представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по итогам голосования.

«Сегодня вечером европейцы захлопнули дверь перед лицом Британии», — написала одна из комментаторов.

Другие пользователи Сети говорили о коррумпированности жюри, а также об общих проблемах с телеголосованием.

«Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!» — заявила пользовательница. «Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!» — возмутилась вторая.

Помимо этого, был комментарий одного из пользователей, который вызвал самую оживленную дискуссию. Его крайне удивила победа Италии, которую он назвал «страной пиццы и самбуки». Но многие читатели не разделили его мнение, указав на плохие знания о государстве.

«Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!» — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее бывший солист дуэта Smash!! Сергей Лазарев заявил, что номер певицы Манижи на конкурсе, имеет как сильную, так и слабую стороны.