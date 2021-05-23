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23 мая 17:26
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новостей
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
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Европейцы в Сети заметили политическую подоплеку в результатах Евровидения

Политика
Европейцы в Сети заметили политическую подоплеку в результатах Евровидения
facebook.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 23 мая. Пользователи Сети активно комментируют итоги музыкального конкурса «Евровидение», но мнения многих насчет результатов крайне сильно расходятся.

Многие интернет-пользователи остались недовольны из-за того, что представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по итогам голосования.

«Сегодня вечером европейцы захлопнули дверь перед лицом Британии», — написала одна из комментаторов.

Другие пользователи Сети говорили о коррумпированности жюри, а также об общих проблемах с телеголосованием.

«Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!» — заявила пользовательница.

«Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!» — возмутилась вторая.

«Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!» — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее бывший солист дуэта Smash!! Сергей Лазарев заявил, что номер певицы Манижи на конкурсе, имеет как сильную, так и слабую стороны.

италия евровидение европа
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Все новости / Политика / Европейцы в Сети заметили политическую подоплеку в результатах Евровидения
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