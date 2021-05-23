Пилоты самолета, на котором летел Протасевич, сами запросили посадку в Минске

Минск, 23 мая. МВД Белоруссии подтвердило информацию о том, что пилоты самолета, севшего в аэропорту, сами запросили посадку после сообщения о «минировании», передает источник ФАН.

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Информация о «бомбе» не подтвердилась. При этом на борту самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали правоохранители.

По предварительным данным, Протасевич летел из Греции, куда ранее с визитом приезжала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Теперь бывшему редактору канала могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Тем временем в России запустили сетку каналов Nexta, так называемого агрегатора белорусского протеста, сообщало Федеральное агентство новостей. По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, за этим могут стоять американские или европейские спецслужбы.