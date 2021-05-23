Живая и мертвая вода русского языка. Николай Стариков

Среди большого количества разнообразных философско-политических направлений, пожалуй, самой необычной является евразийство. Это движение, которое зародилось в среде русской эмиграции почти век назад и выступало против европейской интеграции России.

Что же такое «евразийство» и какая роль в этой теории отводится нашей стране? Почему противники России стараются искоренить русский язык? Что такое «мертвая и живая вода», почему в СССР не было национализма и где находится центр силы Евразии?

Ответы на эти волнующие вопросы даст гость Николая Старикова Герман Садулаев — писатель, общественный деятель, политик и мыслитель «евразийского» направления.

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