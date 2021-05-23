«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию

Москва, 23 мая. Компания «Газпром нефть» планирует до 2035 года увеличить долю нефтехимии в своем портфеле нефтепродуктов до 15%. Об этом заявил представитель «Газпром нефти» Михаил Антонов.

Он подчеркнул, что мировой спрос на нефтепродукты растет. Поэтому «Газпром нефть» уже сегодня начинает думать о диверсификации корзины выпускаемых продуктов и переходе в сторону нефтехимии.

Антонов обратил внимание, что спрос на нефтехимию, согласно макроэкономическим прогнозам, будет выше, чем на моторное топливо. Как он уточнил, ежегодно потребность мировой экономики в нефтехимии будет расти на 3%. В связи с этим «Газпром нефть» рассматривает вариант создания нефтехимического комплекса на базе Омского НПЗ, рассказал представитель компании.

Совет директоров «Газпром нефти» ранее рекомендовал величину дивидендов за 2020 год в размере 15 рублей на одну бумагу. Предложение будет изучено на годовом собрании акционеров, которое состоится 11 июня.