Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак

Томск, 23 мая. Чиновники из администрации Каргасокского района закупили оборудование для поимки бродячих собак, но так и не приступили к отлову, передает источник Федерального агентства новостей.

Муниципалитет закупил у компании ООО «Сириус» на 54 тыс. рублей сеткомет, петлю для захвата, ловчий сачок, а также пневматический прибор, стреляющий иглами (64 тыс. рублей). Однако в деле их не задействовал, несмотря на массовые жалобы местных жителей на псов, которые убивают домашний скот.

Прокуратура Каргасокского района Томской области инициировала проверку после публикации в Сети информации о нападении бездомных животных, говорится на сайте ведомства. Там отметили, что органы местного самоуправления продолжают бездействовать.

Стая бездомных собак едва не растерзала школьника в Оренбурге, сообщал ФАН. Дикие псы набросились на мальчика во дворе жилого дома. Момент нападения попал в объективы камер наружного видеонаблюдения.