Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене

Детройт, 23 мая. Начальные цены на американский SUV будут увеличены почти для всех вариаций автомобиля.

Руководство американского автомобильного концерна GMC приняло решение о внесении корректировок в перечень комплектаций кроссовера Terain 2022 года, из-за чего стоимость практически полного спектра предложенных модификаций вырастет. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Стартовый ценник меняется точно также, как ранее делала компания с Chevy Equinox 2022. Изначальная стоимость автомобиля увеличивается на 2900 долларов (213 382 рубля по текущему курсу ЦБ). В компании объясняют изменение отказом от выпуска нынешней первичной версии SL.

Сейчас модель 2021 года выпуска реализуется за 26 195 долларов (1,927 млн рублей). Новенький Terrain SLE 2022 обойдется автолюбителям в 29 095 долларов (2,14 млн рублей).

Не менее известный американский автопроизводитель Cadillac вскоре начнет продажи нового внедорожника Escalade на отечественном автомобильном рынке.