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15:59
Общество
Названы три скрытые причины хронической усталости
15:58
Общество
Алтайским врачам удалось спасти новорожденную девочку с редкой патологией
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
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Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене

Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
gmc.com

Детройт, 23 мая. Начальные цены на американский SUV будут увеличены почти для всех вариаций автомобиля.

Руководство американского автомобильного концерна GMC приняло решение о внесении корректировок в перечень комплектаций кроссовера Terain 2022 года, из-за чего стоимость практически полного спектра предложенных модификаций вырастет. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Стартовый ценник меняется точно также, как ранее делала компания с Chevy Equinox 2022. Изначальная стоимость автомобиля увеличивается на 2900 долларов (213 382 рубля по текущему курсу ЦБ). В компании объясняют изменение отказом от выпуска нынешней первичной версии SL.

Сейчас модель 2021 года выпуска реализуется за 26 195 долларов (1,927 млн рублей). Новенький Terrain SLE 2022 обойдется автолюбителям в 29 095 долларов (2,14 млн рублей).

Не менее известный американский автопроизводитель Cadillac вскоре начнет продажи нового внедорожника Escalade на отечественном автомобильном рынке.

кроссовер GMC Terrain
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