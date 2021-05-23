Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет

Москва, 23 мая. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева 19 мая отметила юбилей — звезде исполнилось 50 лет. Знаменитость рассказала, как ей удается так молодо выглядеть.

Ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», выходящих в эфире телеканала НТВ, не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Некоторые пользователи Сети шутливо предполагают, что в деле не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил, однако на практике все оказалось куда более прозаичным.

Секрет неувядающей молодости у Кудрявцевой выведал Вадим Такменев — ведущий шоу «Центральное телевидение», гостьей которого она стала. Он в шутку заявил, что не видит иного объяснения красоты Кудрявцевой ни в чем другом, кроме как в сделке с дьяволом.

Телеведущая в свою очередь призналась, что оставаться молодой ей помогает любовь, которой ее щедро одаривают семья и зрители. Именно в этом, по словам Кудрявцевой, и сокрыт секрет ее неувядающей красоты.

Кудрявцева ранее заявила, что цифра в паспорте ни о чем не говорит. При этом звезда уточнила, что чувствует себя на свой возраст, хоть внушительное число и не вызывает у нее особого восторга.