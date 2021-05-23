Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения

Киев, 23 мая. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление киевской группы Go-A в финале Евровидения.

Финал состоялся минувшей ночью в Роттердаме. Украинская команда заняла пятое место, набрав в сумме 364 балла от жюри и зрителей. Зеленский посвятил этому целый пост в Instagram. Президент заявил, что песня коллектива была «с привкусом украинской души».

«Группа Go-A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении», — написал политик.

Зеленский отметил, что выступление команды стало хорошим продвижением Украины в мире.

Ранее норвежский музыкальный исполнитель Александр Рыбак высказался об итогах Евровидения и объяснил уникальность номера представительницы от России Манижи.