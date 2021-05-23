Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi

Берлин, 23 мая. Немецкий концерн Audi представил обновленные модели кроссоверов Q7 и Q8 в версии Competition Plus. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба корпорации.

Кроссоверы Q7 и Q8 2022 модельного года приобретут более спортивный внешний вид с черной решеткой радиатора и 21-дюймовые легкосплавные колеса. Автомобилистам понравятся красные тормозные суппорты и вставки из углеродного волокна внутри и снаружи транспортного средства, передает ИА REGNUM.

Автомобильная марка планирует получить приличный заказ на новые варианты Competition Plus в следующем месяце. Стоимость кроссовера Q7 начинается от 78,17 тысячи евро или 7,17 млн рублей. Автомобиль Q8 обойдется в 84,5 тысячи евро или 7,585 млн рублей. Кроме того, Audi ввела на американском рынке подписку на применение навигационной системы для тех корпоративных клиентов, кому подобная функция необходима время от времени.