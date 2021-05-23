Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19

Москва, 23 мая. Клинические проявления коронавирусной инфекции наблюдаются у некоторых пациентов в течение целого года.

Вирус способен полностью изменить свою модификацию и приобрести качество, к которому общество может оказаться неготовым. Об этом заявила главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится», — объяснила она.

Ранее о необычном осложнении при коронавирусе предупредил американский врач Джеймс Мелвилл. Так, он столкнулся с девятью случаями, когда у пациентов язык отекал до огромных размеров.