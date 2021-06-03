Жестокое тройное убийство раскрыто во Владимирской области

Радужный, 3 июня. Жителя Радужного осудили на 24 года лишения свободы за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Суд признал достаточными доказательства, которые собрали следователи СКР по Владимирской области. 42-летнего мужчину отправят в колонию строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году обвиняемый временно поселился в квартире знакомых. В ночь с 5 на 6 апреля он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступил в конфликт с мужчиной и двумя женщинами, находившимися в квартире, и стал высказывать подозрения в том, что знакомые сообщат в правоохранительные органы о его местонахождении, что повлечет доставление его в суд для замены наказания в виде исправительных работ на лишение свободы», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СКР по Владимирской области.

Гостя пытались успокоить, но тщетно. Он поочередно нанес удары ножом сначала 36-летнему мужчине, а затем 57-летней и 65-летней женщинам. От этого они скончались на месте происшествия.

Далее мужчина закрыл квартиру и пошел в питейное заведение, там он встретил знакомую. Из бара они отправились вместе с ней в квартиру женщины, где продолжили застолье. Поссорившись с мужчиной, который там находился, злоумышленник тоже ударил его ножом, но пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся от обвиняемого. Грамотная работа сотрудников полиции и следствия помогла задержать преступника в кратчайшие сроки.

«Комиссией экспертов он признан вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости», — уточнили в региональном СКР.

Добавим, что пока приговор в законную силу не вступил.