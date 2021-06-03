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03 июня 13:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Жестокое тройное убийство раскрыто во Владимирской области

Происшествия
Жестокое тройное убийство раскрыто во Владимирской области
pixabay.com  / 

Радужный, 3 июня. Жителя Радужного осудили на 24 года лишения свободы за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Суд признал достаточными доказательства, которые собрали следователи СКР по Владимирской области. 42-летнего мужчину отправят в колонию строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году обвиняемый временно поселился в квартире знакомых. В ночь с 5 на 6 апреля он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступил в конфликт с мужчиной и двумя женщинами, находившимися в квартире, и стал высказывать подозрения в том, что знакомые сообщат в правоохранительные органы о его местонахождении, что повлечет доставление его в суд для замены наказания в виде исправительных работ на лишение свободы», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СКР по Владимирской области.

Гостя пытались успокоить, но тщетно. Он поочередно нанес удары ножом сначала 36-летнему мужчине, а затем 57-летней и 65-летней женщинам. От этого они скончались на месте происшествия.

Далее мужчина закрыл квартиру и пошел в питейное заведение, там он встретил знакомую. Из бара они отправились вместе с ней в квартиру женщины, где продолжили застолье. Поссорившись с мужчиной, который там находился, злоумышленник тоже ударил его ножом, но пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся от обвиняемого. Грамотная работа сотрудников полиции и следствия помогла задержать преступника в кратчайшие сроки.

«Комиссией экспертов он признан вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости», — уточнили в региональном СКР.

Добавим, что пока приговор в законную силу не вступил.

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убийство уголовное дело владимирская область
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