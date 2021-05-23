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23 мая 15:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
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Общество
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Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс

Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 23 мая. Украина «начинает терять» Донбасс, так как получение жителями ЛДНР гражданства Российской Федерации является угрозой для страны, заявил экс-глава МИД Павел Климкин.

По словам бывшего украинского министра, прекращение огня и «массовая российская паспортизация» является ключевыми вопросами для страны по Донбассу. Он считает, что у Киева, Вашингтона и Брюсселя должна быть совместная стратегия, как этому помешать.

«Вопрос паспортизации — номер один, в том числе в контексте обсуждения Донбасса на уровне (главы США Джо — Прим. ред.) Байдена и (президента РФ Владимира — Прим. ред.) Путина. Это может быть фактически интеграция, как это пока что неофициально называют в ЕС. Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать», — подчеркнул Климкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что есть люди, которые становятся хорошими президентами, одако Украине в этом плане не повезло.

украина донбасс климкин
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