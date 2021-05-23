Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс

Киев, 23 мая. Украина «начинает терять» Донбасс, так как получение жителями ЛДНР гражданства Российской Федерации является угрозой для страны, заявил экс-глава МИД Павел Климкин.

По словам бывшего украинского министра, прекращение огня и «массовая российская паспортизация» является ключевыми вопросами для страны по Донбассу. Он считает, что у Киева, Вашингтона и Брюсселя должна быть совместная стратегия, как этому помешать.

«Вопрос паспортизации — номер один, в том числе в контексте обсуждения Донбасса на уровне (главы США Джо — Прим. ред.) Байдена и (президента РФ Владимира — Прим. ред.) Путина. Это может быть фактически интеграция, как это пока что неофициально называют в ЕС. Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать», — подчеркнул Климкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что есть люди, которые становятся хорошими президентами, одако Украине в этом плане не повезло.