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«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
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21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место

Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @stas_bareckiy / Prt Scr eurovision.tv

Порвать на сцене десяток банок пива и разбить режиссерский пульт — вот настоящее шоу, способное оставить след в истории «Евровидения», а вовсе не то, что смогла «выдавить» из себя Манижа. Об этом в интервью ФАН заявил писатель, режиссер и рэпер Стас Барецкий.

22 мая в голландском Роттердаме прошел заключительный этап песенного конкурса «Евровидение». Победителем в нем стала итальянская группа Måneskin, исполнившая песню Zitti E Buoni («Заткнись и ладно»), набравшая 524 балла, второе место оказалось за французской исполнительницей Барбарой Прави, представившей композицию Voilà (499 баллов), третье — за певцом Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers. Российская артистка Манижа с песней «Русская женщина» заняла лишь скромное девятое место с 204 баллами.

«На Евровидение надо было посылать меня с моей как никогда актуальной песней «Кризис», — убежден Барецкий. — Я обладаю сверхмощной мужской энергетикой, которая крайне популярна у зрителей этого конкурса, вне зависимости от их пола и ориентации. У Манижи же энергетика женская, поэтому она была обречена на провал. Кроме того, ей даже как женщине нечего было показать публике, которая, как мы знаем, любит большую грудь и красивую задницу».

Шоумен добавил, что сам он обладает всеми перечисленными достоинствами в избытке, несмотря на то, что является мужчиной.

«Так что я бы на конкурс классно зашел, — убежден исполнитель. — А в нынешнем провале виноват, я считаю, Киркоров, который любит всюду пропихивать своих звезд-однодневок. Фриков надо тащить на Евровидение, фриков! А то мы постоянно забываем прописную истину, которая стала еще более актуальна во время пандемии: люди хотят не на серьезных щах песни слушать, вдумываясь в потаенный глубинный смысл, а люто отжигать под них. Все хотят чисто расслабиться и потусоваться».

Режиссер посетовал на то, что на песенный конкурс не отправили группу Little Big — по его мнению, они бы идеально вписались в концепцию шоу. Однако он подчеркнул, что сам бы справился куда лучше.

«У меня даже есть своя концепция шоу, — заявил писатель. — По-любому я бы там порвал зубами целый ящик пива и девиц, которые со мной бы там отплясывали, тоже заставил бы банки рвать. Устроил бы там пенную вечеринку: такой бардак и свинство, что запах пиваса в помещении еще год бы стоял. А еще бы разбил режиссерский пульт, чтобы остальные участники без звука остались — пускай вживую поют в кои-то веки, а то «фанера» эта достала уже».

По словам собеседника ФАН, благодаря его участию этот выпуск Евровидения запомнился бы миру навсегда.

«Артист должен эпатировать публику, удивлять ее и поражать, — убежден Барецкий. — А у меня это получается лучше, чем у Манижи».

евровидение кризис барецкий манижа русская женщина
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